Открытки, созданные к 23 февраля юными художниками из Тверской области, вошли в виртуальную выставку Музея Победы

Праздничные открытки к 23 февраля, созданные юными художниками из Тверской области, вошли в виртуальную выставку Музея Победы. Это творческие работы участников всероссийского детского конкурса «Защитники Отечества».

До 20 февраля интернет-пользователи могут проголосовать за понравившуюся работу. По итогам народного голосования в каждой возрастной категории будут выбраны победители номинации «Приз зрительских симпатий». Итоги конкурса подведут 23 февраля.

Работы участников размещены по ссылке: https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/vserossiyskiy-konku...

Всего же в онлайн-экспозицию вошло более 10 тысяч детских рисунков из всех регионов России. Юные художники нарисовали героев прошлого и настоящего, военных, оружие и технику, ордена и медали, а также главные символы праздника: георгиевскую ленточку, лавровую ветвь и звезду.

Организаторы конкурса - Музей Победы и движение «Юнармия».

Пресс-служба Правительства Тверской области