Губернатор Игорь Руденя поздравил со столетием ветерана Великой Отечественной войны Татьяну Александровну Парфенову

15 февраля 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Татьяне Александровне Парфеновой. С юбилеем Татьяну Александровну поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«На Ваш век выпали великие испытания огненных сороковых годов, которые Вы достойно преодолели, честно трудясь на благо Отечества. Благодарю Вас за вклад в Великую Победу, ради которой вся наша страна совершала подвиг на фронте и в тылу. Желаю Вам здоровья, неисчерпаемого оптимизма, поддержки дорогих Вашему сердцу людей», – отметил Игорь Руденя.

С 18 лет Татьяна Александровна работала дояркой в колхозе им. Куйбышева Торопецкого района, где трудилась 49 лет.

Татьяна Александровна награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и орденом «Знак Почета».

Пресс-служба Правительства Тверской области