В Тверской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 24 км автодороги Торжок – Осташков

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом году продолжится ремонт региональной автомобильной дороги Торжок – Осташков. Она соединяет между собой северо-западные районы тверского региона, а также обеспечивает их связь с федеральными трассами М-10 «Россия» и М-11 «Нева».

Кроме того, дорога является туристическим маршрутом в Осташковский городской округ – к озеру Селигер, Нило-Столобенской пустыни, истоку Волги. По дороге проходят маршруты пассажирских и грузовых перевозок.

«В Тверской области, начиная с 2016 года, приведено в нормативное состояние более 1500 километров региональных и межмуниципальных дорог. При этом ежегодный объём ремонтных работ вырос в 3,5 раза. В плановый период нам необходимо увеличить эти темпы при строгом соблюдении региональных стандартов качества и сроков выполнения работ», – отметил Губернатор Игорь Руденя при утверждении программы дорожных работ на ближайшие годы.

С 2019 года по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 58 км трассы. В 2022 году работы выполнят в Кувшиновском и Осташковском муниципальных образованиях на четырех участках.

Дорогу отремонтируют по технологии регенерации. Существующее асфальтобетонное покрытие сначала отфрезеруют, после чего устроят выравнивающий слой из органоминеральной смеси, затем – два слоя асфальтобетона, причем верхний из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Также на объекте выполнят расчистку полосы отвода, укрепление обочин, установку барьерного ограждения и дорожных знаков, автобусных павильонов, разметку термопластиком.

В 2023 году ремонт дороги будет завершен на всем протяжении.

В период с 2022 по 2024 годы в Верхневолжье планируется отремонтировать свыше 1200 км региональных и межмуниципальных дорог. В том числе, продолжатся работы на участках значимых региональных трасс, строительство и ремонт подъездов к инвестиционным площадкам, региональным учреждениям здравоохранения.

Пресс-служба Правительства Тверской области