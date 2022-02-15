В Тверской области проходят мероприятия в честь Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В связи с этой датой к жителям Тверской области обратился Губернатор Игорь Руденя.

«В этот день 33 года назад завершился вывод советских войск из Афганистана. Мы с глубочайшим уважением относимся ко всем, кто, защищая интересы нашего государства, тяжёлым ратным трудом доказал верность присяге, склоняем головы перед памятью погибших героев. Они навсегда останутся для нас образцом мужества, самоотверженности, патриотизма. Сегодня воины-интернационалисты, ветераны боевых действий свято хранят традиции нерушимого братства, поддерживая друг друга и семьи погибших товарищей», – говорится в обращении от имени Игоря Рудени.

Губернатор подчеркнул – общественные организации, созданные воинами-афганцами и участниками других локальных конфликтов, активно участвуют в общественной жизни тверского региона, вносят существенный вклад в патриотическое воспитание молодого поколения.

В Тверской области сегодня проходят мероприятия, приуроченные к памятной дате. В Твери состоялась традиционная церемония возложения цветов к Памятнику воинам-интернационалистам с участием ветеранов боевых действий, общественных организаций, жителей города.

Пресс-служба Правительства Тверской области