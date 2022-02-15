Губернатор Игорь Руденя поздравил с 85-летием Тверской областной картинной галереи ее директора Татьяну Куюкину и коллектив галереи

15 февраля 85 лет со дня основания отмечает Тверская областная картинная галерея. Со знаменательной датой директора галереи Татьяну Куюкину, коллектив и ветеранов учреждения поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«В 1937 году в Верхневолжье появилось крупное культурное учреждение, закрепившее за собой статус лидера просветительской, научной, исследовательской работы. Жители и гости Твери ценят картинную галерею за широту и разнообразие экспозиции, возможность воочию познакомиться с выдающимися произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Ваша коллекция по праву считается одним из лучших региональных собраний. Благодарю Вас за большой вклад в сохранение и развитие культурного и духовного наследия тверской земли», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Формирование собрания Тверской областной картинной галереи восходит к середине XIX столетия, когда в открывшейся 9 августа 1866 года первой экспозиции Тверского музеума были представлены произведения искусства – портреты адмирала Корнилова, гравера Уткина, изобретателя астрономических часов Волоскова, купца Савина. Эти работы стали основой будущей художественной коллекции.

В 1929 году в бывшей дворцовой церкви Тверского императорского дворца открыта полноценная художественная экспозиция – картинная галерея, в которой было выставлено около 200 произведений русского и зарубежного искусства.

Последовательное комплектование работ художников ХХ века начинается с 1937 года, когда галерея становится самостоятельным музеем и в ней создается отдел советского искусства.

Даже во время Великой Отечественной войны коллекция галереи продолжала расти, а в 1943 – начале 1945 года ее пополнили работы И.Е. Репина, В.М. Васнецова и других мастеров.

Впоследствии в галерее сформировалась коллекция работ художников «Академической дачи», «Домоткановское» и «Удомельское» собрания. Активная экспедиционная деятельность в 60-70-е годы позволила расширить отдел древнерусского искусства.

На рубеже ХХ-XXI века фонды пополнились работами Валентина Серова, коллекцией произведений Ю.А. Васнецова. Беспрецедентным событием в истории галереи стала покупка в 2005-2006 годах значительной части (около 7000 единиц хранения) коллекции от Конаковского фаянсового завода. Произведения же, переданные в дар галерее, исчисляются тысячами.

В настоящее время Тверская областная картинная галерея представляет собой художественный музей широкого профиля. Ее постоянная экспозиция представлена в Тверском императорском дворце, масштабная реставрация которого проведена в 2012-2015 году. Собрание галереи насчитывает около 50 тыс. экспонатов и включает в себя коллекции древнерусского искусства, русской живописи, графики и скульптуры XVIII-XX вв., западноевропейского искусства XV-XX вв., декоративно-прикладного искусства России, Европы, Востока.

Музей обладает старейшей и обширной библиотекой, насчитывающей более 35 тыс. книг по культуре и изобразительному искусству, включающей фонд редких изданий. Научно-художественный архив галереи насчитывает более 8 тыс. единиц хранения.

В галерее работает реставрационная мастерская, где ежегодно более 100 предметов искусства проходят реставрацию и консервацию.

Галерея и ее филиалы ведут активную выставочную деятельность в музеях страны и мира. Здесь также проходят музейно-просветительские и культурно-досуговые мероприятия, в том числе для детей.

К 85-летию галереи в течение всего года организован ряд мероприятий.

С 24 февраля начнет работу выставка произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и скульптуры из собрания Тверской областной картинной галереи. В апреле запланировано открытие экспозиции декоративно-прикладного искусства (фаянс, стекло).

В мае заявлены мероприятия в рамках Ночи музеев, а также торжественная посадка магнолий в саду Тверского императорского дворца.

К юбилейной дате в 2022 году будет издана книга о первом директоре галереи Е.К. Мроз, предусмотрены серия публикаций «Галерея сегодня», создание видеоролика о галерее и другие события.

Пресс-служба Правительства Тверской области