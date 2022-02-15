Тверская область проводит XIV межрегиональный фестиваль любительских цирковых коллективов

17 и 18 февраля в Тверской области пройдет XIV межрегиональный фестиваль любительских цирковых коллективов «Праздник нашего детства». В нем примут участие артисты из Тверской, Смоленской, Ленинградской, Московской, Калининградской, Волгоградской, Саратовской областей, Хабаровского и Краснодарского краёв, городов Псков, Ульяновск, Магадан, Пермь и Орёл.

Молодые артисты покажут своё мастерство, соревнуясь друг с другом в ловкости и смелости, способности артистично демонстрировать свои наивысшие достижения в разных видах циркового искусства.

Председателем жюри фестиваля станет Ирина Талина – художественный руководитель курса кафедры режиссура цирка ГИТИСа, преподаватель высшей категории, лауреат Международных конкурсов и Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве 1985 года. Экспертами также выступят представители Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова, Московской театральной лаборатории «MosTlab», Российской государственной цирковой компании, Тверского государственного цирка.

18 февраля в Тверском цирке запланирован гала-концерт лауреатов фестиваля.

Организаторы фестиваля – Министерство культуры Тверской области, Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова, Тверской областной Дом народного творчества», филиал Росгосцирка «Тверской цирк».

Пресс-служба Правительства Тверской области