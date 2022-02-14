В Твери состоится концерт народной музыки разных стран мира

В рамках Года культурного наследия народов России 20 февраля в 12.00 в ДК «Пролетарка» состоится праздничная программа, посвященная Международному Дню родного языка. Вход для всех желающих свободный.

В рамках праздничной программы состоятся выступления ансамбля народного танца «Тверичане» имени Е.И.Комарова, народных хоров «Ельничек» и «Русские напевы», вокального ансамбля «Жар – Птица», народного финского семейного ансамбля «Sateenkaari», народного ансамбля индийского танца «Бхарат», детской студии армянского танца «Наири», ансамбля этнической музыки «Ашель», народного ансамбля карельской песни «Карельская березка».

Перед началом концерта в фойе Дворца культуры будет работать выставка «Народы Мира», рассказывающая о традициях и истории национальностей, которые живут в регионе.

Пресс-служба Правительства Тверской области