На 22.02.2022 в Тверской области подано 111 заявлений на регистрацию брака

На регистрацию брака 22 февраля 2022 года в органах ЗАГС Тверской области подано 111 заявлений. Из них в областном Дворце бракосочетания в Твери – 50 заявлений. Запись на эту дату завершена.

В связи с тем, что «красивые» датыявляются востребованными у молодожёнов, было принято решение о том, что областной Дворец бракосочетания в этот день примет всех желающих, кто подаст заявления в установленный законодательством срок. В итоге 22 февраля для регистрации браков откроют два зала. Дворец бракосочетания Тверской области будет работать до 19.40.

Также одна пара Верхневолжья подала заявление на регистрацию брака на 21 февраля 2022 года. 22 браказарегистрировано еще в одну «красивую» дату – 2 февраля 2022 года.

В целом на февраль 2022-го на государственную регистрацию заключения брака во Дворце бракосочетания Тверской области принято 213 заявлений.

В январе текущего года во Дворце зарегистрировано 189браков. Всего в этот месяц органами записи актов гражданского состояния области зарегистрировано 380 браков – на 42 больше, чем в январе 2021-го.

Дворец бракосочетания Тверской области был открыт в Твери 10 сентября 2021 года при участии Губернатора Игоря Рудени.

«Все молодожены Тверской области обрели Дворец бракосочетания, где будет проходить одно из самых важных событий в их жизни. Память об этом дне сохранится в семейных альбомах. Здесь будут рождаться новые семьи и новые традиции», – подчеркнул тогда глава региона.

На площади перед Дворцом установлена скульптурная композиция, посвящённая святому благоверному князю Михаилу Тверскому и святой благоверной княгине Анне Кашинской, которые для жителей Тверской области являются примером прочного семейного союза, любви друг к другу.

В трёхэтажном здании Дворца бракосочетания расположено четыре зала для торжеств – в трёх проводят регистрации браков, ещё в одном – чествования юбиляров семейной жизни, торжественные регистрации новорождённых.

Пресс-служба Правительства Тверской области