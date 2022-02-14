В маршрутной сети Конаковского района произойдут изменения в связи с началом работы новой транспортной модели

С марта в Конаковском районе начнет работу новая модель пассажирских перевозок. В рамках новой модели будут скорректированы некоторые маршруты и расписание общественного транспорта в Конаково, Конаковском районе, поселках Новозавидовский и Редкино. Также будут переименованы некоторые остановочные пункты.

В Конаково изменения коснутся маршрутов №1, №6, №10, №11, №12, №60, №66. В Конаковском районе будут скорректированы маршруты №102, №103, №104, №105, №109, №111, №115, №203. В поселке Новозавидовский изменятся маршруты №1, №2, №107, №116, №141, №141-1, №141-3. В поселке Редкино изменения коснутся маршрутов №121-1, №121-2, №121-3, №121-4, №103-1, №103-2, №106, №204, №303, №304, №305.

Основные изменения маршрутов в Конаково:

Номер и название маршрута Изменения №1 «Улица Гагарина – Сырзавод – Улица Гагарина» Продлен график работы маршрута и добавлены рейсы – по 2 рейса на каждый маршрут (в утренние и вечерние часы) Добавлен заезд к Привокзальной площади в прямом и обратном направлениях Добавлены остановочные пункты «Конаковская ЦРБ», «Сырзавод-конечная», «Улица Сергеева» в прямом и обратном направлениях №6 «Пригородная улица – Рыбхоз» Продлен график работы маршрута и добавлены рейсы – по 2 рейса на каждый маршрут (в утренние и вечерние часы) Добавлен заезд к Привокзальной площади в прямом и обратном направлениях №10 «Железнодорожный вокзал – Мошковский залив» Продлен график работы маршрута и добавлены рейсы – по 2 рейса на каждый маршрут (в утренние и вечерние часы) №11 «Улица Гагарина – ПМК» Продлен график работы маршрута и добавлены рейсы – по 2 рейса на каждый маршрут (в утренние и вечерние часы) №12 «Улица Гагарина – Улица Гоголя – Улица Гагарина» Маршрут введен взамен маршрута №1Б – дублер маршрута №1 в обратном направлении №60 «Пригородная улица – Рыбхоз» Добавлен заезд к Мошковскому заливу в прямом и обратном направлениях Продлен заезд по территории СНТ «Речицы» №66 «Пригородная улица – Рыбхоз» Из пути следования исключен остановочный пункт «м-н Квадратный метр», «Военкомат»

Изменения маршрутов в Конаковском районе:

Номер и название маршрута Изменения №102 «Конаково – Уразово» Добавлены рейсы до Уразово по выходным дням Автобусы также будут заезжать в деревни Трунино, Баранниково, Дулово (в настоящее время автобусы эти населенные пункты не обслуживают) Добавлены остановочные пункты «Площадь Калинина» (в прямом и обратном направлениях), «Конаковская ЦРБ» (в обратном направлении), «Заречная улица» (в прямом и обратном направлениях), «Красинское» (в прямом и обратном направлениях), «Даниловское-2» (в прямом и обратном направлениях) Исключен из пути следования остановочный пункт «ЗИК» Предусмотрены дополнительные варианты пути маршрута для отдельных рейсов: до Уразово через Дулово; до Сынково; до Сынково через Филимоново; до Ручьев; до Ручьев через Филимоново №103 «Конаково – Селихово» Добавлены два дополнительных рейса Включены остановочные пункты «Октябрьская улица», «Новое кладбище» в прямом и обратном направлениях Из пути следования исключен участок маршрута от села Селихово до деревни Ручьи №104 «Конаково – Карачарово» Маршрут продлен от автостанции до улицы Гагарина Продлен график работы (в утренние и вечерние часы) Расписание синхронизировано с отправлением и прибытием электропоездов Добавлены остановочные пункты «Конаковская ЦРБ», «Старый рынок», «Детская поликлиника», «Дом культуры имени Воровского», «Комсомольский сквер», «Пушкинская улица», «СНТ «Меркурий»», «Поворот на Плоски», «Энергетик», «Поворот на Плоски», «Вахромеево», «СНТ «Карачарово»» №105 «Конаково - СНТ «Волжские Зори»» Маршрут продлен от автостанции до улицы Гагарина Продлен график работы (в утренние и вечерние часы) Расписание синхронизировано с отправлением и прибытием электропоездов Из пути следования исключены улица Свободы, остановочные пункты «Гостиница», «ДК им. Воровского», «Вахромеево-2» В путь следования маршрута добавлен участок по улице Баскакова и улице Район завода, остановочные пункты «Торговый центр», «Конаковский энергетический колледж», «Центральный рынок», «Улица Баскакова» Добавлены остановочные пункты «Комсомольский сквер», «Пушкинская улица», «Карачарово», «СНТ «Карачарово»», «Вахромеево», «СНТ «Меркурий»» №109 «Конаково – Федоровское» Добавлен один рейс до деревни Федоровское Добавлены остановочные пункты «Улица Пестеля», «Улица Лиговка», «Улица Район завода дом №13», «Магазин «Автомир»», «Площадь Калинина», «СНТ «Ивушка»», «Агроферма», «Дмитрогорский комбинат», «Юрьево» в прямом и обратном направлениях Предусмотрены дополнительные пути следования маршрута для отдельных рейсов до паромной переправы №111 «Конаково – Карачарово» Маршрут продлен от автостанции до улицы Гагарина Продлен график работы (в утренние и вечерние часы) Расписание синхронизировано с отправлением и прибытием электропоездов Из пути следования исключены улица Свободы, остановочный пункт «Гостиница» и остановочный пункт «Поворот на Вахромеево» в обратном пути следования Добавлены остановочные пункты «Комсомольский сквер», «Пушкинская улица», «СНТ «Меркурий»», «Улица Гагарина», «Пристань», «Дом культуры «Современник»», «Проспект Ленина дом №28», «Гимназия №5», «Проспект Ленина дом №8», «Конаковская ЦРБ» №115 «Конаково – Юрьево-Девичье» Новый маршрут до села Юрьево-Девичье (в настоящее время село не обслуживается общественным транспортом) №203 «Конаково – Паромная переправа» В путь следования добавлены остановочные пункты «Конаковская ЦРБ», «Дом культуры имени Воровского», «Площадь Калинина», «Магазин «Автомир»», «Улица Район завода дом №13», «Улица Лиговка», «Улица Пестеля», «СНТ «Ивушка», «Агроферма», «Новое Домкино» Из пути следования исключены остановочные пункты «Архангельское», «Запрудня» в прямом и обратном направлении

С изменениями маршрутов в поселке Новозавидовский:

Номер и название маршрута Изменения №1 «Концово – Новозавидовский» Количество рейсов увеличено до 10-ти для обслуживания активно застраиваемого жилого района рядом с деревней Мокшино Вечерние рейсы будут выполняться до 22:30 (сейчас до 18:30) Вместо автобуса малого класса будут работать автобусы среднего класса Добавлен заезд в деревню Мокшино в прямом и обратном направлениях, добавлены остановочные пункты, расположенные на территории деревни Мокшино: «Мокшино-2», «Мокшино-3», «Солнечная улица дом №41», «Зеленая улица», «Полевая улица», «Солнечная улица» Из пути следования исключен заезд в деревни Павлюково и Елино Конаковского района №2 «Новозавидовский – Козлово» Маршрут продлен до городского поселения Козлово Автобус будет выполнять 14 рейсов ежедневно (сейчас выполняется 10 рейсов) Добавлен остановочный пункт «Мехзавод» в путь следования маршрута в прямом и обратном направлениях Предусмотрен дополнительный путь следования маршрута для отдельных рейсов маршрута до охотничьего хозяйства, добавлен остановочный пункт «Охотничье хозяйство» №107 «Новозавидовский – комплекс отдыха Завидово» Новый маршрут, путь следования которого пройдет через Мокшино до комплекса отдыха «Завидово». Автобус ежедневно будет выполнять 7 рейсов №116 «Новозавидовский – Редкино» Маршрут обеспечит комфортный график обслуживания населенных пунктов, расположенных на автодороге М10 «Россия» (Радченко, Новомелково, Старое Мелково, зверосовхоз «Мелковский») с раннего утра до позднего вечера №141 «Конаково – Новозавидовский» Добавлены рейсы между селом Завидово и Конаково в течение дня (в настоящее время выполняется 7 рейсов, и только два утренних через Завидово) Будет 9 рейсов, 6 из них через Завидово с утра до вечера Добавлены в путь следования остановочные пункты «СНТ «Весна»», «Искрино» №141-1 «Конаково – Завидово – Новозавидовский» Добавлены рейсы между селом Завидово и Конаково в течение дня (в настоящее время выполняется 7 рейсов, и только два утренних через Завидово) Будет 9 рейсов, 6 из них через Завидово с утра до вечера Добавлены остановочные пункты «СНТ «Весна»», «Искрино», «Дорожная улица» №141-3 «Новозавидовский – Синцово» Маршрут продлен до Синцово Автобусы будут выполнять 14 рейсов ежедневно (сейчас выполняется 10 рейсов) Добавлены остановочные пункты «Мехзавод», «Северный микрорайон», «Пост ГИБДД», «Селиверстово-2», «Гаврилково-2», «Текстильщик-2», «Улица Дмитрия Обушева», «Козлово», «Узкол»

Изменения в поселке Редкино:

Номер и название маршрута Изменения №121-1 «Улица Фадеева – станция Редкино (восточная)» Изменена протяженность маршрута №121-2 «Улица Фадеева – 1-й участок» Маршрут продлен по улице Фадеева, улице Гагарина, Академической улице Добавлены остановочные пункты «Улица Фадеева дом №4», «Больница», «Академическая улица», «Заводская улица», «Промышленная улица» №121-3 «Улица Калинина – станция Редкино (восточная)» Изменен путь следования маршрута в прямом направлении: улица Калинина, Ленинградская улица, улица Диева, проспект Химиков, улица Лермонтова, Промышленная улица №121-4 «Улица Калинина – Улица Геофизиков» В маршрут добавлен путь следования по Пушкинской улице к станции Редкино, а также путь по Садовой улице, улице Лермонтова Добавлены остановочные пункты «Станция Редкино», «Пионерская улица» Продлен путь следования маршрута по улице Калинина, добавлен остановочный пункт «Улица Калинина» Количество рейсов увеличено с 2-х до 9-ти №103-1 «Редкино – Озерки» Добавлены промежуточные остановочные пункты «Первомайская улица», «Комсомольская улица дом № 5», «Кладбище» в прямом и обратном направлениях Путь следования маршрута продлен по Комсомольской улице до кладбища, добавлены остановочные пункты «Комсомольская площадь» и «Кладбище» №103-2 «Редкино – Изоплит» Изменена протяженность маршрута №106 «Редкино – Игуменка» Добавлены промежуточные остановочные пункты «Село Городня», «Гимназия», «Ленинградская улица», «Поворот на Игуменку», «СНТ «Волжанка»» в прямом и обратном направлениях №204 «Конаково – Редкино» В путь следования добавлены остановочные пункты «Зверосовхоз Мелковский», «Поворот на Редкино», «Московская улица», «СНТ «Мечта»», «Улица Фадеева дом №11», «Заводская улица» №303 «Улица Калинина – Изоплит – Озерки» Маршрут продлен от станции Редкино до улицы Фадеева, что обеспечит прямую связь поселков Изоплит и Озерки с соцобъектами в поселке Редкино Маршрут №303 будет своего рода транзитным маршрутом, объединяющим рейсы маршрутов №№103-1,103-2,121-1,121-3 Добавлены остановочные пункты «Октябрьская улица», «Станция Редкино», «Улица Правды», «Академическая улица», «Больница», «Улица Фадеева дом №4», «Улица Калинина» Добавлены остановочные пункты «Рабочая улица», «2-я Рабочая улица», «Первомайская улица», «Комсомольская улица дом №5» №304 «Редкино – Меженино» Маршрут соединит с поселком Редкино населенные пункты Кошелево, Новенькое, Межево, Лукино, Логиново, Меженино, где ранее не было автобусного сообщения (жителям приходилось идти пешком более 4 км до автобусной остановки на автодороге М10 «Россия» либо до железнодорожной станции «Межево») Из пути следования исключен участок от Редкино в населенные пункты Артемово, Жуково, Изоплит. Озерки. №305 «Редкино – Слобода» Маршрут продлен на 2,5 км от зверосовхоза до деревни Слобода Добавлены остановочные пункты «Набережная улица», «Слобода» Добавлены промежуточные остановочные пункты «Заводская улица», «Промышленная улица», «Поворот на Редкино»

С расписанием и маршрутами общественного транспорта в Конаково и Конаковском районе можно ознакомиться на сайте Министерства Транспорта Тверской области.

Ознакомиться с изменениями движения городских и пригородных маршрутов более детально можно на схемах.

По любым возникающим вопросам можно обратиться по номеру горячей линии «Транспорта Верхневолжья» 8-800-350-00-99.

Внедрение новой модели пассажирских перевозок в Конаковском районе стало одной из тем еженедельного совещания по развитию транспортной системы Тверской области, которое 11 февраля провел Губернатор Игорь Руденя.

«С 3 марта «Транспорт Верхневолжья» начнет действовать в Конаковской агломерации. Видим высокие ожидания жителей по стабильной работе общественного транспорта, что особенно актуально в часы пик. Мы сохраняем все льготы для ветеранов и других категорий граждан. В Конаково также планируем внедрять новые модели автобусов», – прокомментировал итоги совещания журналистам Игорь Руденя.

Всего в Конаково и Конаковском районе предусмотрено создание 34 маршрутов, по которым будут курсировать автобусы среднего и малого класса, совершая 430 рейсов в весенне-летний период и 405 рейсов в осенне-зимний сезон.

На линиях будут работать современные, комфортабельные и безопасные автобусы, оформленные в едином стиле и приспособленные для маломобильных граждан. Как и в других районах, где уже действует новая модель общественного транспорта, пассажирам Конаковского района будут доступны безналичная оплата, льготный проезд и другие преимущества системы.

Новая транспортная модель, инициированная Губернатором Тверской области Игорем Руденей, начала действовать в Твери и Калининском районе с 3 февраля 2020 года. Регион в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина одним из первых в стране приступил к комплексной модернизации пассажирского транспорта.

Сегодня новая модель пассажирских перевозок внедрена на территории пяти агломераций, где проживает треть населения Тверской области – в Твери и Калининском районе, в Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях.

Пресс-служба Правительства Тверской области