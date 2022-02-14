В Тверской области оформлено дистанционно более 1000 больничных листов





В Тверской области продолжает работать система аудиоконсультаций с медиками и дистанционного оформления листов временной нетрудоспособности пациентам с симптомами ОРВИ. Она действует с 7 февраля. На сегодняшний день выдан 1061 больничный.

Решение о внедрении системы дистанционного оформления больничных листов принято на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса 4 февраля под руководством Губернатора Игоря Рудени, исходя из обращений жителей региона. Эта мера востребована в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и COVID-19.

Для получения больничного листа дистанционно необходимо выполнить следующие действия:

– Первое. Оформить заявку на аудиоконсультацию с врачом. Теперь это можно сделать тремя способами: на сайте https://mztver.ru/, по номеру 122 или через сайт регионального минздрава – здесь создан сервис «Заявка на аудиоконсультацию врача по вопросам COVID-19 (в том числе дистанционная выдача/закрытие больничного листа»), расположенный на главной странице.

– Второе. Когда пациенту позвонит врач, необходимо описать симптомы заболевания. После этого будет открыт больничный лист на семь дней и назначено лечение. При необходимости, исходя из жалоб пациента и его самочувствия, после консультации с врачом он может быть направлен на очный прием специалиста.

На седьмой день врач проводит повторную аудиоконсультацию и принимает решение о закрытии больничного листа, его продлении или направлении пациента на очный осмотр специалистом.

Сообщение об открытии, продлении или закрытии больничного придет в личный кабинет на Госуслугах, там же будет обозначен номер листа временной нетрудоспсобности. Приходить в поликлинику для оформления документа не нужно.

Важно – если самочувствие пациента ухудшается, ему следует незамедлительно обратиться в ЦАП, вызвать врача на дом или скорую помощь.

В Тверской области принят целый ряд мер по мобилизации системы здравоохранения в период роста заболеваемости ОРВИ и COVID-19.

В Твери на базе стационара городской клинической детской больницы №3 открылся инфекционный госпиталь для детей с подтвержденным диагнозом COVID-19. Идет вакцинация подростков от коронавирусной инфекции. На данный момент привито 144 человека в возрасте от 12 лет.

До 15 расширено число Центров амбулаторной помощи для взрослых. Еще три ЦАПа принимают детей.

ЦАПы в Тверской области работают с 8.00 до 20.00. За прошедшие сутки здесь приняли 688 человек, из них 107 – дети.

Ежедневно один из центров амбулаторной помощи в Твери работает круглосуточно. Дежурство организовано по графику с 20.00 до 8.00 следующего дня:

– в понедельник для обращений в ночное время работает ЦАП областного клинического лечебно-реабилитационного центра (г. Тверь, ул. Горького, д. 50),

– во вторник – ЦАП областного клинического кардиологического диспансера (г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, д. 5),

– в среду – ЦАП Калининской центральной районной клинической больницы (Калининской района, пос. Химинститута, д. 59),

– в четверг – ЦАП городской клинической больницы №1 им В.В. Успенского (Тверь, Беляковский переулок, д. 5),

– в пятницу – ЦАП городской клинической больницы № 6 (поликлиника № 7, г. Тверь, б-р Гусева, д. 27),

– в субботу – ЦАП городской клинической больницы № 7 (поликлиника № 3, г. Тверь, ул. Маяковского, д. 35),

– в воскресенье – ЦАП клинической больницы скорой медицинской помощи (поликлиника № 1, г. Тверь, пр-т Ленина, д. 6).

Записаться на прием в ЦАПы можно с помощью круглосуточной «горячей линии» по номеру «122». Обратившись на «горячую линию», жители региона могут также получить справочную информацию о работе медицинских организаций, первичную консультацию по вопросам прохождения диагностики и лечения, записаться на вакцинацию, вызвать врача на дом.



Пресс-служба Правительства Тверской области



