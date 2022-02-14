Тверские школы модернизируют с учетом мнения учащихся и их родителей

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
Министерство образования Тверской области и филиал РГУ им. А.Н. Косыгина подписали соглашение о взаимодействии. Оно подразумевает разработку дизайнерских и других решений при реализации мероприятий регионального проекта по модернизации школьной системы образования Верхневолжья в 2022-2026 годах.
«Создание современных и комфортных условий для воспитания и обучения детей и работы педагогов – важное условие качественного образовательного процесса, от результатов которого в дальнейшем будет зависеть развитие всего тверского региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.
21 января на заседании Правительства Тверской области был утвержден региональный проект по модернизации школьной системы образования Тверской области, где прописан комплексный подход в вопросах изменения образовательной среды.
В рамках проекта планируется разработка дизайна объектов капитального ремонта с привлечением родителей, учащихся и общественных организаций.
В регионе уже есть опыт продуктивного взаимодействия с молодыми дизайнерами в разработке и формировании «умного» образовательного пространства. Первым совместным проектом стал детский сад «Арт дворик» на улице Планерная в Твери, который был сдан в 2021 году.
В Тверской области в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина проводится работа по модернизации образовательных учреждений.
За счет федерального бюджета на модернизацию школ Тверской области в 2022 и 2023 годах дополнительно направлено 836 млн рублей. Средства пойдут на проведение капитальных ремонтов, обновление материально-технической базы, благоустройство.
В первоочередной план модернизации вошли 13 школ Верхневолжья – школа №18 Твери, школа поселка Изоплит Конаковского района, школа №1 Зубцова, школа №3 Нелидово, школа №3 Андреаполя, Пеновская, Фировская, Оленинская средние школы. Кроме того, в программу включены Вышневолоцкая гимназия №2, Николо-Поточинская школа Кесовогорского района, а также школа №12 Бологого, школа №2 поселка Лыкошино и Хотиловская школа Бологовского района.
По поручению главы региона перечень учреждений, где пройдет модернизация, будет расширен.
Пресс-служба Правительства Тверской области