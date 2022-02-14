Тверские школы модернизируют с учетом мнения учащихся и их родителей

Министерство образования Тверской области и филиал РГУ им. А.Н. Косыгина подписали соглашение о взаимодействии. Оно подразумевает разработку дизайнерских и других решений при реализации мероприятий регионального проекта по модернизации школьной системы образования Верхневолжья в 2022-2026 годах.

«Создание современных и комфортных условий для воспитания и обучения детей и работы педагогов – важное условие качественного образовательного процесса, от результатов которого в дальнейшем будет зависеть развитие всего тверского региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

21 января на заседании Правительства Тверской области был утвержден региональный проект по модернизации школьной системы образования Тверской области, где прописан комплексный подход в вопросах изменения образовательной среды.

В рамках проекта планируется разработка дизайна объектов капитального ремонта с привлечением родителей, учащихся и общественных организаций.

В регионе уже есть опыт продуктивного взаимодействия с молодыми дизайнерами в разработке и формировании «умного» образовательного пространства. Первым совместным проектом стал детский сад «Арт дворик» на улице Планерная в Твери, который был сдан в 2021 году.

В Тверской области в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина проводится работа по модернизации образовательных учреждений.

За счет федерального бюджета на модернизацию школ Тверской области в 2022 и 2023 годах дополнительно направлено 836 млн рублей. Средства пойдут на проведение капитальных ремонтов, обновление материально-технической базы, благоустройство.

В первоочередной план модернизации вошли 13 школ Верхневолжья – школа №18 Твери, школа поселка Изоплит Конаковского района, школа №1 Зубцова, школа №3 Нелидово, школа №3 Андреаполя, Пеновская, Фировская, Оленинская средние школы. Кроме того, в программу включены Вышневолоцкая гимназия №2, Николо-Поточинская школа Кесовогорского района, а также школа №12 Бологого, школа №2 поселка Лыкошино и Хотиловская школа Бологовского района.

По поручению главы региона перечень учреждений, где пройдет модернизация, будет расширен.

Пресс-служба Правительства Тверской области