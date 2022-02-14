В 2022 году в Тверской области продолжат ввод новых филиалов МФЦ и ремонт действующих

Развитие в Тверской области сети филиалов МФЦ рассмотрено на заседании региональной Бюджетной комиссии под руководством Губернатора Игоря Рудени.

В Верхневолжье по поручению главы регионе ведётся системная работа над повышением качества услуг в многофункциональных центрах.

«Важно сформировать современную, доступную систему получения государственных и муниципальных услуг, – считает Игорь Руденя. – Основная задача – внедрить высокие профессиональные стандарты работы многофункциональных центров, обеспечить удобство обслуживания для граждан».

В 2022 году в Тверской области предусмотрены работы на семи объектах, из них – четыре новых. Общее финансирование мероприятий составит почти 110 млн рублей.

В Твери оборудуют филиал МФЦ в мультимедийном парке «Россия – Моя история». Он будет обустроен в отдельном павильоне площадью 130 кв. метров. В филиале заработают три окна приема граждан и терминалы самообслуживания как пилотный проект. Дополнительными услугами станут информирование и консультирование посетителей по вопросам разного профиля.

На объекте уже ведутся работы, планируется, что к лету филиал начнет свою работу.

Дополнительный филиал откроют в центре города Ржева, по улице Большая Спасская, 36. Здесь будут работать 11 окон приема граждан. Одно из новшеств – размещение трех окон ЕРКЦ для приема у жителей коммунальных платежей. Уже разработана проектная документация по объекту, которая прошла госэкспертизу. В перечень работ включено и благоустройство прилегающей территории с созданием парковочного пространства. Открытие филиала запланировано в августе 2022 года.

В новые, благоустроенные здания переедут Осташковский и Спировский филиалы. В Осташкове филиал переместят на ул. Загородная, 10, где обустроят пять окон приема граждан, сделают комфортную для граждан прилегающую территорию. Ввод филиала запланирован к осени 2022-го.

Модульный филиал МФЦ в Спирово с тремя окнами приема откроют по ул. Страховая, 10. Он будет расположен в удобном для жителей месте, недалеко от автобусной остановки, железнодорожного вокзала. Его запуск предусмотрен в августе.

Также запланирован капремонт кровли Торжокского филиала №1, оснащение Завидовского филиала и обустройство наружной навигации в Тверском филиале МФЦ №1.

На заседании Бюджетной комиссии отдельно рассмотрены предложения по дальнейшему развитию филиала №1 в Твери. В 2021 году отремонтирован 2 этаж, обустроено 41 окно приема, закуплена новая мебель и оборудование. Предусмотрено продолжение капремонта на первом этаже.

По итогам 2021 года в Тверской области введено 14 новых объектов. Сейчас в регионе действует 45 филиалов МФЦ, 64 обособленных подразделения, где работает 353 окна обслуживания – на 21 больше, чем в предыдущем году. В сети МФЦ работает 770 человек. Доступность МФЦ для населения составляет 98%.

Всего в филиалах МЦФ Тверской области в 2021 году было оказано порядка 920 тыс. услуг. Самыми популярными стали постановка на кадастровый учет, регистрационный учет граждан РФ, предоставление сведений из единого реестра недвижимости, выдача субсидий на оплату жилого помещения и ЖКУ, выдача и замена паспорта гражданина России и прочие.

Пресс-служба Правительства Тверской области