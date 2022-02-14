В Тверской области в рамках бесплатной догазификации заключено более 3700 договоров с собственниками домовладений

«Газпром газораспределение Тверь» продолжает работы по бесплатной догазификации домохозйств Верхневолжья. По состоянию на начало февраля 2022 года заключено 3767 договоров с собственниками домовладений. Исполнено 1191 договоров по доведению газа до границ земельных участков, в том числе обеспечено 344 подключения к газовым сетям. Всего планируется выполнить мероприятия по догазификации более 6 тыс. домовладений региона.

Предложение бесплатно подводить газ к границам домовладений была озвучена партией «Единая Россия» и поддержана Президентом Владимиром Путиным после того, как Губернатор Игорь Руденя и врио замсекретаря Генерального Совета «Единой России» Дмитрий Кобылкин пообщались с жителями одной из газифицированных деревень в Тверской области, которые попросили снизить затраты на подведение газа к жилым домам.

В регионе разработаны и утверждены сводный и пообъектный планы-графики догазификации. По данным АО «Газпром газораспределение Тверь», для догазификации предстоит построить порядка 400 км сетей до границ домовладений.

В Тверской области реализуется подписанная с ПАО «Газпром» программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. Всего до 2026 года в Тверской области благодаря вводу 1100 км газовых сетей и 148 км газопроводов-отводов будет обеспечена газификация порядка 46 тыс. домовладений и 117 котельных в населенных пунктах.

Приоритетное значение для Тверской области имеет газификация ранее не газифицированных северо-восточных и юго-западных территорий. Среди ключевых объектов – строительство газопровода Ржев-Нелидово-Западная Двина-Торопец.

Пресс-служба Правительства Тверской области