В Торжке Тверской области на Масленицу пройдет кулинарный фестиваль

Учреждения культуры Тверской области готовятся к Масленице. Одним из событий станет кулинарный фестиваль «Блин с припЁком», который 6 марта проведет Всероссийский историко-этнографический музей в Новоторжском кремле.

Десять площадок фестиваля будут посвящены масленичным традициям, народным играм, пословицам и поговоркам, блинным рецептам Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Тверской, Новгородской, Владимирской, Ярославской, Вологодской, Псковской, Смоленской и Калужской областей.

По традиции праздник начнется ярким шествием по улицам города, к которому смогут присоединиться все желающие. В праздничной программе фестиваля – старинные забавы для детей и взрослых, русские игры и состязания, катания верхом и в санях, мужская и женская стенки, взятие снежного городка, ремесленные мастер-классы и хороводы. Запланировано выступление фольклорного ансамбля «Стега».

Для гостей откроют «сытные ряды» с блюдами традиционной русской кухни.

Впервые на фестивале пройдет лотерея по номерам входных билетов.

Дети до 7 лет смогут посетить праздник бесплатно.

Фестиваль пройдет по адресу: г. Торжок, ул. Старицкая, д.1, Новоторжский кремль. Справки по телефону: +7919-061-18-49.

Гостям мероприятия напоминают: для входа необходимо предъявить Q-код и использовать защитную маску.

Пресс-служба Правительства Тверской области