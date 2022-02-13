В Твери прошел региональный этап гонки «Лыжня России – 2022»

12 февраля в Твери прошел традиционный Всероссийский массовый заезд «Лыжня России». В этом году гоночная трасса открыта в микрорайоне Южный за спортивным магазином «Декатлон». С началом самого массового спортивного события Тверской области участников, организаторов и гостей события поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Тверская область на протяжении многих лет участвует в этом празднике спорта и с каждым годом число его участников увеличивается. Это яркий пример здорового, активного образа жизни», – сказано в приветствии от имени главы региона.

Игорь Руденя неоднократно подчеркивал, что для высоких достижений тверских спортсменов в регионе важно развивать современную инфраструктуру для занятий лыжным спортом. В частности, предполагается преобразовать в полноценный спортивный кластер лыжную базу «Гришкино», а также планируется создание лыжероллерных трасс в парке Текстильщиков и на территории Комсомольской рощи в Твери.

Почетными гостями открытия регионального этапа стали мастер международного класса по легкой атлетике Ольга Иванова, по лыжным гонкам Ольга Михайлова, президент региональной общественной организации «Олимпийский совет Тверской области» Богдан Пищальников, двукратный серебряный призер Олимпийских игр по гребле и каноэ Виктор Денисов, заслуженный тренер России по лыжным гонкам Александр Смирнов.

«Эти соревнования носят массовый характер, где каждый человек, вне зависимости от подготовки и уровня катания, может стать участником, выбрать любую дистанцию по силам и проверить свои возможности», – отметил Александр Смирнов.

Первыми на дистанцию в 2,5 км вышли юноши 2004-2007 годов рождения. Победителем забега стал Михаил Замятин из Кашина.

«Трасса сложная, поэтому я придерживался тактики и вышел вперед только на финишной прямой», – сказал спортсмен.

В течение дня в рамках «Лыжни России» традиционно состоятся забеги на 1 км, 2,5 км и 5 км для разных возрастных категорий, семейные старты, забег «Без галстуков». Организаторами запланировано проведение культурно-развлекательной и анимационной программ.

Во время старта «Лыжни России» на Олимпийских играх в Пекине тверская лыжница Наталья Непряева принимала участие в эстафетной гонке. По итогу забега она стала Олимпийской чемпионкой, завоевав золото игр в составе женской команды вместе с Юлией Ступак, Татьяной Сориной и Вероникой Степановой.

«Все четверо вышли на гонку заряженными на победу. Девушки шли свои этапы, как в последний раз, ведь от каждой зависела частичка победы», – рассказала заслуженный тренер России по лыжным гонкам, мама и первый тренер Натальи Ирина Непряева.

Ранее заслуженный мастер спорта, одна из лидеров российской сборной Наталья Непряева завоевала серебро на 15-километровой гонке в женском скиатлоне (7,5 км + 7,5 км) на Зимней Олимпиаде в Пекине.

Фото: Леонид Смирнов.

Пресс-служба Правительства Тверской области