Школьники Тверской области на «Уроке Цифры» смогут узнать о технологиях оцифровки и создания музыкальных произведений

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С 14 февраля по 6 марта Минцифры России приглашает образовательные учреждения Тверской области на урок «Цифровое искусство: музыка в ИТ» в рамках всероссийского проекта «Урок Цифры». Мероприятие ориентировано на школьников 1-11-х классов.
Основная цель проекта – формирование ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также стимулирование ранней профориентации детей в сфере информационных технологий.
В ходе мероприятия дети познакомятся с технологиями, которые используются для распознавания, оцифровки и создания музыкальных произведений.
Способен ли искусственный интеллект сочинять музыку? Как работают современные музыкальные сервисы? Может ли компьютер понимать музыку? Ответы на эти и другие вопросы ребята узнают на уроке.
Все материалы будут доступны на сайте урокцифры.рф. Приступить к занятию можно в любое время: в школе с учителем или дома, самостоятельно либо с родителями.
Организаторы мероприятия – Минцифры России совместно с Минпросвещения России, АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ООО «Яндекс».
Пресс-служба Правительства Тверской области