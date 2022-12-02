Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 12 февраля 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 1543 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 92 784 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 661 253 человека, в том числе за сутки – 1187 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 719 333, в том числе за последние сутки их проведено 8 352.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 125 879 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 476 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 44 656

Конаковский район 10 195

Ржев 6908

Калининский район 5566

Вышневолоцкий городской округ 4699

Торжок 4404

Кимры 3719

Кашинский городской округ 3021

Бологовский район 2869

Бежецкий район 2839

Калязинский район 2600

Осташковский городской округ 2489

Старицкий район 2460

Лихославльский район 2336

Нелидовский городской округ 2056

Максатихинский район 1902

Западнодвинский муниципальный округ 1674

Торопецкий район 1607

Торжокский район 1450

Рамешковский район 1401

Весьегонский муниципальный округ 1396

Зубцовский район 1345

Оленинский муниципальный округ 1322

Кувшиновский район 1314

Андреапольский муниципальный округ 1080

Ржевский район 1037

Спировский район 1030

Селижаровский муниципальный округ 1021

Кесовогорский район 817

Краснохолмский муниципальный округ 826

ЗАТО Озёрный 756

Сонковский район 745

Кимрский район 749

Пеновский муниципальный округ 716

Сандовский муниципальный округ 584

Фировский район 596

Бельский район 564

Жарковский район 391

Молоковский район 370

Лесной муниципальный округ 335

Удомельский городской округ 34

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области