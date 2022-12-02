Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 12 февраля 2022 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 1543 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 92 784 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 661 253 человека, в том числе за сутки – 1187 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 719 333, в том числе за последние сутки их проведено 8 352.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 125 879 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 476 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 44 656
Конаковский район 10 195
Ржев 6908
Калининский район 5566
Вышневолоцкий городской округ 4699
Торжок 4404
Кимры 3719
Кашинский городской округ 3021
Бологовский район 2869
Бежецкий район 2839
Калязинский район 2600
Осташковский городской округ 2489
Старицкий район 2460
Лихославльский район 2336
Нелидовский городской округ 2056
Максатихинский район 1902
Западнодвинский муниципальный округ 1674
Торопецкий район 1607
Торжокский район 1450
Рамешковский район 1401
Весьегонский муниципальный округ 1396
Зубцовский район 1345
Оленинский муниципальный округ 1322
Кувшиновский район 1314
Андреапольский муниципальный округ 1080
Ржевский район 1037
Спировский район 1030
Селижаровский муниципальный округ 1021
Кесовогорский район 817
Краснохолмский муниципальный округ 826
ЗАТО Озёрный 756
Сонковский район 745
Кимрский район 749
Пеновский муниципальный округ 716
Сандовский муниципальный округ 584
Фировский район 596
Бельский район 564
Жарковский район 391
Молоковский район 370
Лесной муниципальный округ 335
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области