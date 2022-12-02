Губернатор Игорь Руденя поздравил тверскую лыжницу Наталью Непряеву с золотом в эстафетной гонке на зимней Олимпиаде

Президент Федерации лыжных гонок Тверской области Наталья Непряева стала Олимпийской чемпионкой в женской эстафете на Зимней Олимпиаде в Пекине. Российскую команду, помимо тверской спортсменки, представляли Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. С победой в гонке Наталью Непряеву поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Вместе с участницами сборной России Вы достойно защитили честь нашей страны, в тяжелейшей, напряженной борьбе продемонстрировали отличную спортивную форму, волевой характер, умение сконцентрироваться в нужный момент. Спасибо Вам от всех тверских болельщиков за доставленные минуты радости и счастья. Отдельная благодарность Вашим родителям и тренерам, воспитавшим замечательную спортсменку, гордость России», – отметил Игорь Руденя в телеграмме, направленной спортсменке.

Россиянки преодолели дистанцию 4х5 километров за 53 минуты 41 секунду. Вторыми стали немки, третьими – шведки.

Напомним, ранее Наталья Непряева стала серебряным призером на 15-километровой дистанции забегов в женском скиатлоне (7,5 км + 7,5 км). Эта медаль стала первой для Сборной России на Играх.

Наталья Непряева – заслуженный мастер спорта, одна из лидеров российской сборной, президент Федерации лыжных гонок Тверской области, награждена знаком «За заслуги в развитии Тверской области».

XXIV зимние Олимпийские игры проходят с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Олимпиада объединила более 4 тысяч атлетов из 95 стран. Среди них – представители Тверской области. Всего на зимних Играх будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах.

Помимо Натальи Непряевой Верхневолжье на Олимпиаде представляют спортсмен-инструктор центра спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства», мастер спорта международного класса, шорт-трекист Даниил Ейбог. Соревнования по шорт-треку проходят с 5 по 16 февраля.

Генеральным менеджером сборной по хоккею является уроженец Верхневолжья Илья Ковальчук – заслуженный мастер спорта России, чемпион Олимпийских игр 2018 года, чемпион мира 2008 и 2009 годов, обладатель Кубка Гагарина 2015, 2017 и 2021 годов, рекордсмен сборной России по количеству сыгранных матчей на чемпионатах мира и по количеству заброшенных шайб на Олимпийских играх, почетный гражданин города Твери.

Кроме того, в состав судейской бригады Олимпийского хоккейного турнира решением Международной федерации хоккея включен тверской арбитр Евгений Ромасько – судья международной категории, арбитр КХЛ.

Пресс-служба Правительства Тверской области