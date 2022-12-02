Верхневолжье проводит фестиваль «Андреевские дни» в честь основателя первого Великорусского оркестра народных инструментов

12 февраля в Тверской области стартовал фестиваль «Андреевские дни», посвященный Василию Васильевичу Андрееву – основателю первого Великорусского оркестра народных инструментов. В Твери и Бежецке в течение двух дней участие в нем примут порядка 150 музыкантов –представители любительских и профессиональных коллективов, солисты из тверского и других регионов страны.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, фестиваль служит сохранению уникальных традиций Верхневолжья и наследия России, способствуют приобщению жителей и молодежи к народному искусству.

Сегодня в Бежецке участники фестиваля посетят Бежецкий мемориально-литературный и краеведческий музеи, мастер-класс для руководителей самодеятельных коллективов народно-инструментальной музыки Тверской области и другие события.

В 16.00 в концертном зале районного Дома народного творчества состоится торжественное открытие фестиваля и концерт любительских коллективов народно-инструментальной музыки.

13 февраля фестивальные мероприятия продолжатся в Твери. В концертном зале Тверского областного Дома народного творчества участников ждёт мастер-класс Александра Некрасова. В 15.00 – гала-концерт фестиваля «Андреевские дни». Зрители услышат инструментальные произведения в жанре народной музыки и известные русские народные песни.

Гостем фестиваля станет ансамбль «Алатырь» Смоленского областного центра народного творчества. Руководитель ансамбля Сергей Сойменов – виртуозный баянист, лауреат Всероссийских и Международных конкурсов. В составе коллектива – артисты Анастасия Ступак (домра) и солистки, обладающие уникальными по глубине звучания голосами, Елизавета Михненкова и Елена Петрова.

Напоминаем, при посещении мероприятий фестиваля зрителям следует соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

Свою историю фестиваль «Андреевские дни» начал в ноябре 1989 года с праздника «Бежецкая балалайка», который затем переименован в областной фестиваль народно-инструментальной музыки «Андреевские дни».

Памяти В.В. Андреева также посвящен всероссийский конкурс молодых исполнителей на народных инструментах, который проводится в Твери. Кроме того, юным талантам присуждаются стипендии имени В.В. Андреева.

В Бежецке, на родине виртуоза, дирижера и композитора, установлен памятник знаменитому земляку. Местная музыкальная школа носит имя Василия Андреева.

Пресс-служба Правительства Тверской области