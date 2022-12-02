КТО ХОЧЕТ ПОМОЧЬ МЕДИКАМ?

posted by Максим Малахов on сб, 02/12/2022 - 10:05

Все неравнодушные люди, желающие помочь нашим медикам, могут пройти курс обучения онлайн «Доброволец (волонтер) по присмотру и уходу за детьми» в центре молодежной политики «Иволга».

Нужна помощь медикам, которые работают в красной зоне и лечат больных короновирусом. Из-за сложной работы им в помощь нужны няни-волонтеры, которые помогут забрать детей из садика, школы или отвести их на дополнительные занятия. По всем вопросам обращаться по телефону 8(48242) 3-76-97 (ЦМП «Иволга») .

Из-за новой волны эпидемиологической ситуации Штаб Волонтёров "Мы Вместе" на базе МКУ ЦМП "Иволга", начинает заново свою работу. Если вам есть 18, вы неравнодушны, готовы помочь всем нуждающимся - тогда вам к нам! Телефон для записи на команду волонтеров #МыВместе : 3-76-97.