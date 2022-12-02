Из зала суда

ТРЕВОГА ЛОЖНАЯ, ПРИГОВОР - НАСТОЯЩИЙ

Вынесен приговор за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве.

14 июля 2021 года гражданин И., будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь на втором главном пути 517 км. 10 пикета станции Редкино Октябрьской железной дороги, поместил руку в находящуюся при нем сумку, имитируя тем самым наличие гранаты в руке, и публично объявил машинисту электропоезда «Ласточка» сообщением «Москва-Тверь», отправляющемуся от платформы № 2 п. Редкино Октябрьской железной дороги, что произведет подрыв электропоезда имеющейся у него в сумке гранатой.

Данным поступком пассажир совершил уголовное преступление, а именно: заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объекта социальной инфраструктуры, повлекшее задержку движения железнодорожного транспорта.

Получив информацию о готовящемся взрыве, силы и средства ЛО МВД России на станции Тверь были задействованы на установление и нахождение у гражданина И. и на прилегающей территории взрывных устройств и взрывоопасных веществ.

Взрывные вещества и устройства после проверки обнаружены не были.

В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал полностью. Приговором Конаковского городского суда от 20 января 2022 года, гражданин И. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных общественно опасных последствий, совершенное их хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры». Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года. Приговор в законную силу не вступил.

И СНОВА НАРКОТИКИ...

Вынесен приговор за незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере.

Конаковским городским судом Тверской области рассмотрено уголовное дело по обвинению гражданина Л. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере».

Гражданин Л., 26 мая 2021 г. в поселке Редкино Конаковского района, для личного употребления, приобрел у своего знакомого наркотическое средство в крупном размере, которое незаконно хранил при себе. В этот же день, на ул. Ленинградской пос. Редкино Конаковского района Тверской области гражданин Л., по подозрению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, был остановлен сотрудниками полиции. В ходе личного досмотра Л. при нем было обнаружено и изъято два свертка с наркотическим средством героин (диацетилморфин) в крупном размере.

В судебном заседании подсудимый вину в совершенном преступлении признал полностью. При назначении наказания суд учел признание подсудимым своей вины и раскаяние в содеянном, положительные характеристики по месту жительства, наличие малолетнего ребенка. Приговором Конаковского городского суда от 18 января 2022 года гражданин Л. признан виновным в инкриминируемом ему преступлении и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года. Приговор в законную силу не вступил.

По информации пресс-службы Конаковского городского суда.