«СОВА». ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

3 февраля – Международный день пропавших без вести.

...Ушла в тапочках и халате, уехал на машине и не прибыл в пункт назначения, вышел из дома и пропал – ежегодно в России пропадает бесследно десятки тысяч людей. Часть из них удаётся отыскать в первые сутки, другие поиски затягиваются на недели, месяцы и даже годы. 5 февраля в помещении ЦМП «Иволга» в г. Конаково прошла открытая встреча с волонтерами поисково-спасательного отряда «Сова» Конаковского района, как новичками, так и опытными поисковиками. Провела беседу заместитель руководителя Конаковского подразделения Елизавета Брач, опытный волонтёр, участвующий в поисках людей на территории Конаковского района и не только в течение трёх лет. Елизавета рассказала об основах поисковой работы, о структуре ВПСО «Сова», задачах отряда, о том, как ведётся поиск и о многом другом:

- Работа волонтерского поисково-спасательного отряда «Сова» - это поиск пропавших детей и взрослых, а также заблудившихся в лесу людей. ВПСО Сова работает совместно с провоохранительными и органами и МЧС, являясь своего рода дополнительной силой. Мы не заменяем собой ведомства, мы лишь помогаем искать пропавших и заблудившихся людей на добровольных началах. Такое сотрудничество также дает возможность оперативно узнавать о поисках и принимать необходимые меры.

Работа отряда, как и помощь в этой работе, не ограничивают только лишь поисками. Вы можете принимать участие в других направлениях. В настоящее время в отряде существует несколько направлений работы. Вы можете выбрать для себя одно или сразу несколько. Перечислим их.

1. ПСР или поисково-спасательные работы: непосредственное участие в поисках как в городской и/или в лесной среде.

2. Инфоработа: верстка ориентировок (Photoshop); составление текстов для публикаций на сайте и в группах; прозвон заявок на поиск (сбор информации для поиска); обзвон больниц, медицинских и других учреждений (ГКП); распространение ориентировок в социальных сетях и в интернете.

3. Регистрация: работа в штабе поиска (без выхода на ПСР) по регистрации добровольцев и выдаваемого отрядного оборудования.

4. Медиагруппа: фото/видео-съемка поисков и мероприятий отряда, фото/видео-обработка, создание медиа-контента и презентаций.

5. БПЛА: работа с квадрокоптерами, съемка открытых зон поиска с воздуха.

6. Конники: привлечение конников для участия в поисковых работах.

7. Профилактика: проведение профилактических лекций и занятий для детей и взрослых.

Радиосвязь: организация радиосвязи в штабе поиска.

Кинологи: привлечение кинологических расчетов к поисковым работам.

Литература: написание и корректировка текстов для публикаций.

Картографы: оперативные картографы - создание карт для поисков/работа с картами на поисках.

Но, к сожалению, бывает и так, что, несмотря на все усилия граждан, правоохранительных органов и волонтёров, человека не удаётся найти. Отчасти и потому, что нас мало, нас всё ещё слишком мало для большой области. Отряд приглашает всех неравнодушных жителей г. Конаково и Конаковского района стать частью одной команды. Каждый волонтер - это шанс на спасение человека в лесу, на возвращение пропавшего без вести домой, на предотвращение пропажи детей. Тех, кто хочет дать шанс каждому пропавшему вернуться домой.