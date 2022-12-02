СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛИ

КОСМИЧЕСКАЯ БИТВА

С 1 по 6 февраля в г. Королёв Московской области проходили Чемпионат и Первенство ЦФО России по боксу среди женщин 19-40 лет, юниорок 17-18 лет, девушек 15-16 лет, девочек 13-14 лет. В отборочных соревнованиях принимали участие около 200 спортсменок.

В финальном поединке весовой категории свыше 80 кг., воспитанница конаковской школы бокса Есения Никишина под руководством своего отца-тренера Сергея Никишина одержала победу над Анастасией Назаровой из Подольска и стала победительницей Первенстве Центра России среди девушек 15-16 лет! Два вторых места завоевали ещё две спортсменки ДЮСШ «ОЛИМП»: среди девушек 15-16 лет в весовой категории 57 кг. - Екатерина Болонкина, 17-18 лет - 63 кг. - Марина Железнова. Все три спортсменки получили право участвовать в Первенстве России. Поздравляем девушек и их тренера Сергея Никишина и желаем дальнейших побед!

РЕДКИНСКИЕ УНИВЕРСАЛЫ ВНОВЬ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

С 4 по 6 февраля в Обнинске Калужской области проходило Первенство России по универсальному бою среди детей 6-11лет. В составе сборной Тверской области на соревнования отправились и юные универсальные бойцы из поселка Редкино.



Бронзовые медали Первенства России-2022 среди спортсменов в возрасте 6-7 лет завоевали Семён Веретин и Шамиль Магомедхабибов. Так же, благодаря нашим ребятам, сборная Тверской области заняла 3 командное место Первенства России-2022 в этой возрастной группе. Поздравляем спортсменов и их тренеров!

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

На прошедшем турнире по грепплингу в городе Красногорск, спортсмен и тренер младшей группы конаковского клуба боевых единоборств «Русский стиль» Руслан Фокша, занял высшую ступень пьедестала! Поздравляем и желаем не останавливаться на достигнутом1

***

С 1 по 6 февраля в Твери проходил Чемпионат Тверской области по шахматам среди мужчин, собравший сильнейших игроков региона/ На нем второе место занял Денис Воронин из поселка Редкино.

***

Футбольная команда мальчишек «Олимп» Конаковского района, вышла в финал Чемпионата России по мини-футболу, который пройдет с 27 февраля по 6 марта в Нижегородской области.