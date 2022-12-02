В прошлые выходные народный детский цирк «Фантазёры» городского ДК им. Воровского (режиссер цирка Ольга Ершова) побывали в Казани на Третьем Всероссийском конкурсе циркового искусства «Волшебный путь».

Помимо конкурса ребята успели посетить множество достопримечательностей этого красивого города: прогулялись по пешеходной улице (местному Арбату) с многочисленными сувенирными магазинчиками и ресторанчиками татарской кухни, прослушали экскурсию в Казанском Кремле, побывали в Храме Казанской Божьей Матери и в Мечети, покатались на Колесе обозрения, посетили Кукольный театр, продегустировали казанские лакомства чак-чак, щербет и пастилу в музее Чак-Чака, вдоволь накупались в бассейне…

Организаторы отметили небывалое количество коллективов в этом году, большинство из которых были сильными. Поэтому очень приятно было получать высокие награды, особенно нашим самым маленьким «шалунишкам», которые всего второй раз участвовали в конкурсах!

А теперь результаты: 1 место Витта Сорокина (номер «Амели», средняя возрастная группа), 1 место Бакус Элина (номер «Жасмин», младшая возрастная группа), 2 место Кочерова Катя, Воронкина Вероника, Хлыбова Ника, Курдюкова Ксюша (номер «Шалунишки», младшая возрастная группа). Поздравляем «Фантазёров» с отличным результатом!

Подготовила Л. КИКАЛО.

Фото: цирк "Фантазеры" (группа ВК)