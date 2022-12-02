WORLDSKILLS В МОКШИНО

Мы неоднократно писали о WorldSkills, международном некоммерческом движении, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования, путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире, посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. В Конаковском районе движение WorldSkills получило широкое применение в среде школьников и студентов. В авангарде его идет Мокшинская средняя школа сельского поселения «Завидово». Еще в 2020 школа деревни Мокшино стала региональной площадкой по проведению чемпионата «Молодые профессионалы», так как вошла в топ 100 лучших образовательных организаций России.

На прошлой неделе Мокшинская школа распахнула двери для участников регионального этапа VII чемпионата «Молодые профессионалы». Здесь прошли соревнования по шести профессиональным компетенциям. Это «Цифровая метрология», «Инженерный дизайн», «Графический дизайн», «Интернет-маркетинг», «Организация экскурсионных услуг», «Промышленная робототехника». В чемпионате приняли участие 30 школьников, 15 студентов.

В компетенции «Цифровая метрология», где участники проводили замеры деталей, изделий, проверяли качество продукции, победителем среди учащихся стал В. Кашкин, 2-е место занял В. Пустобаев, 3-е место - у А. Пчелкиной. В компетенции «Графический дизайн», где надо было заниматься комбинированием текста, анимации, графики, созданием объектов дизайна, макетов, цифровым редактированием, лучшей стала Э. Чернышева из 9-Б. В компетенции «Инженерный дизайн CAD» юниоры читали графические модели, чертежи, бумажные документы и файлы, создавали продукт. Золотая медаль - у Д. Жорник, 2-е место у М. Серегина, 3-е - у Е. Барабановой. Участники «Организация экскурсионных услуг» разработали экскурсионные маршруты, рассказали о достопримечательностях предложенного объекта, провели экскурсии по музею. Победитель – Д. Некрасова, 2-е место – А. Ермоленко из Завидовской школы, 3-е место – у А. Запрометова. Д. Борзунов и А. Цыганов мастерски управляли огромными машинами и стали победителями в компетенции «Промышленная робототехника». А В. Адышев и А. Иванов – победители школьной команды в соревновании по виртуальной и дополненной реальности, которые прошли в рамках чемпионата.

«Московский институт электронной техники» провел для школьников интеллектуальную игру «Умный город». Чемпионат Worldskills - это интеллектуальный рост, приобретение новых знаний и навыков, профессиональные пробы, которые помогут сделать правильный выбор.

М. МАЛАХОВ.

По информации Мокшинской средней школы.