Так назывался конкурс, который завершился на днях в Конаковском районе.

Пятый районный конкурс «Заботливая мама» по декорированию верхней одежды или аксессуаров к ней световозвращающими материалами был организован Управлением образования Конаковского района совместно с отделением ГИБДД ОМВД России по Конаковскому району.

Проведение подобного конкурса особенно актуально как для дошкольников, так и для школьников. Все должны понимать, что присутствие световозвращающих элементов на одежде может значительно снизить детский дорожно-транспортный травматизм. Световозращающий элемент помогает водителю раньше заметить пешехода в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях, что особенно актуально в зимнее время года или просто при пасмурной погоде.

Все работы, подготовленные совместно с родителями и педагогами были яркими, красочными и разнообразными. Все конкурсные работы были представлены таким образом, чтобы наряды маленьких и взрослых пешеходов выглядели ярко и запомнились зрителю, а также напомнить всем о Правилах дорожного движения. Большинство моделей имели привлекательный внешний вид, аккуратны и функциональны, что удобно для применения в повседневной жизни. Жюри подвело итоги конкурса.

В группе «Дошкольники», в номинации «Социальная реклама или видеоролик «Письмо водителю» первые места заняли Аделина Гририна (МБДОУ детский сад № 1 д. Вахонино, руководители Н. Уржанова и О. Бакулина) и Иван Андреев (МБДОУ детский сад № 12 г. Конаково, руководитель С. Дмитриева). В номинации «Самое оригинальное светоотражающее изделие» первое место занял Егор Цепаев (МБДОУ детский сад № 1 д. Ручьи, руководители Р. Шапорова и В. Кемайкина), второе место – Анастасия Комина (МБДОУ детский сад № 9 г. Конаково, руководители Л. Сальникова и З. Дунаева) и третье место заняли Андрей Лапшин с мамой О. Лапшиной (МБДОУ детский сад № 1 п. Новозавидовский, руководитель Н. Патрикеева). В номинации «Дизайн и декорирование светоотражающими элементами предметов одежды» первое место заняла Ирина Грушина (МБДОУ детский сад № 12 г. Конаково, руководитель С. Дмитриева), второе место 0 Юля Андрианова (МБДОУ детский сад № 12 г. Конаково, руководитель С. Дмитриева), третье место – Дарья Лукина с мамой М. Лукиной (МБДОУ детский сад № 1 п. Новозавидовский, руководитель О. Лобачева).

В группе «Школьники» в номинации «Дизайн и декорирование светоотражающими элементами предметов одежды» победителем стала Мария Кононова (МБОУ СОШ № 2 г. Конаково, руководитель Л. Мартынова). В номинации «Самая заметная группа» победителем стала младшая группа отряда ЮИД «Главная дорога» (МБОУ СОШ д. Вахонино, руководитель Е. Дудуева). В номинации «Социальная реклама или видеоролик «Письмо водителю» первое место заняла старшая группа отряда ЮИД «Главная дорога» (МБОУ СОШ д. Вахонино, руководитель Е. Дудуева), второе место – Анастасия и Полина Поспеловы с мамой (МБОУ СОШ д. Вахонино, руководитель Е. Дудуева). В номинации «Самое мобильное светоотражающее изделие» первое место заняла Эллина Коннова (МБОУ гимназия № 5 г. Конаково, руководитель Е. Грушина) и второе место занял Алексей Минлибаев (МБОУ гимназия № 5 г. Конаково, Е. руководитель Грушина).

Победители и призеры конкурса «Заботливая мама» награждены дипломами Управления образования и ОГИБДД ОМВД России по Конаковскому району. Главным же подарком для каждой семьи станет безопасность собственных детей, ведь на их одежде останутся световозвращающие элементы, созданные совместно с родителями. Кроме того, это прекрасный пример для окружающих, как важно и необходимо "засветить" своего ребенка на дороге.

Подготовлено управлением образования администрации Конаковского района.