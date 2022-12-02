МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ. ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ

В Конаковском районе работают три педагога по программе «Земский учитель».

Программа начала работать в 2020 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ее задачи - обеспечить грамотными учителями сельские местности и малые города страны. Каждый педагог, приехавший на новое место работы, получит 1 миллион рублей.

Елена Серикова, Мария Соколова, Неъматилло Туев - профессионалы с безупречной репутацией, прибывшие из разных уголков России, готовы посвятить свою жизнь обучению школьников Конаковского района.

О Елене Сериковой, учителе русского языка и литературы в СОШ №2 поселка Новозавидовский, мы рассказывали в прошлом году. Елена Васильевна работала в учебных заведениях Москвы и Подмосковья, о проекте узнала в Институте усовершенствования учителей на курсах повышения квалификации в конце марта 2020 года.

- Выражаю слова благодарности тем людям, которые смогли внедрить такую программу. И дело не только в материальном стимулировании. Самореализация для тех, у кого «в крови» потребность преподавать, объяснять, рассказывать - куда более серьезный стимул», - считает педагог.

Мария Алексеевна Соколова приехала из города Ярцево Смоленской области. В МБОУ СОШ №3 города Конаково она работает учителем начальных классов.

-Программа «Земский учитель» меня сразу заинтересовала, но я не хотела оставлять родных. В один момент мама мне сказала: «Не откладывай цель в жизни на потом!». После этих слов я решила, что пойду до конца, и не собьюсь с намеченного пути. Весной подала заявку на участие в Тверскую область, в Конаково. Моё внимание привлек именно этот маленький городок. Уютный, комфортный, на берегу Волги - он покорил моё сердце и воображение. Еще не зная результатов конкурса, я решила приехать и познакомиться с директором школы - Железновой Натальей Викторовной. Она встретила меня приветливо, провела экскурсию по школе и познакомила с учителями. В полном восторге я вернулась домой в Ярцево, где стала с нетерпение ждать окончательных результатов конкурса «Земский учитель». В августе месяца мне позвонили и сообщили, что я прошла! Я была очень счастлива! Эта еще одна достигнутая цель в моей жизни. Я нисколько не жалею, что выбрала этот город, и эту школу.

Неъматилло Дарвешович Туев родом из Таджикистана, в городе Душанбе он преподавал историю и право в школе, работал на кафедре Гуманитарных наук Таджикского Технического университета.

В 2016 стал участником Государственной программой по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. С 2017 по 2018 год работал учителем истории и обществознания в Лицее №1 городского округа город Мантурово Костромской области. С 2018 по 2021 год жил в г. Кострома. Работал учителем истории и обществознания в Лицее № 20 г. Костромы, а затем воспитателем Костромского машиностроительного техникума (КМТ).

- В прошлом году принял участие в программе «Земский учитель» и по итогам конкурса стал победителем. С сентября 2021 года работаю учителем истории и обществознания в школе № 2 г. Конаково. В новой школе приняли тепло и всячески помогали в первые месяцы трудовой деятельности. В школе есть все необходимые условия для обучения и воспитания подрастающего поколения. Не жалею, что выбрал Конаково. Мне нравится жить и работать в этом городе.

В Тверской области по программе «Земский учитель» 22 педагога переехали на работу в сельскую местность и города с населением до 50 тысяч человек. Обеспечение сельских школ и школ в небольших городах квалифицированными кадрами является важным фактором комплексного развития таких территорий. Вся информация об участии в Тверской области в конкурсном отборе размещена на официальном портале программы: https://zemteacher.apkpro.ru