"МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ". НОВЫЙ СОСТАВ МОЛОДЫХ

Как известно, именно молодежь является главным потенциалом развития общества. От молодых, смелых специалистов, полных энтузиазма и готовых брать на себя ответственность, зависит наше с вами будущее. Недавно при Совете муниципального района был избран новый состав Молодежного совета. Председателем избрали Павла Макарова. Каковы его функции Молодежного Совета, что делают входящие в его состав молодые люди. Обо всем об этом в интервью.

- Павел, для начала расскажите немого о себе

- Я родился 19 марта 1992 года. Мой отец- энергетик, мама парикмахер. Всю свою жизнь живу в городе Конаково. Учился в школе- гимназии №5, после поступил в Конаковский энергетический колледж на специальность «Электрические станции, сети и системы», потом продолжил своё обучение в ТвГТУ на кафедре электротехники. Женат, есть замечательный сын Ярослав. В браке с любимой супругой уже 6 лет. Считаю себя примерным семьянином. Работаю на Конаковской ГРЭС электромонтером. В жизни и на работе стараюсь проявлять активную позицию, предпочитаю не откладывать проблемы, а решать их сразу.

- Вас выбрали председателем Молодежного Совета района. Удалось ли вам ознакомиться с новой должностью и вникнуть в суть работы? Также, будьте добры, напомните нашим читателям, для каких целей в нашем районе был создан молодежный совет и каковы его функции.

- Если быть честным, то многое еще предстоит узнать. Хорошо, что у нас создалась отличная команда, все отзывчивые люди, готовые придти на помощь и дать подсказку. Сразу после моего избрания у нас состоялась встреча с Главой района Олегом Владимировичем Лобановским, который подчеркнул важность данного молодежного объединения, как постоянно действующего консультативно-совещательного органа при администрации района для создания условий становления молодых лидеров и специалистов, повышения творческого потенциала, выявления одаренных личностей.

Олег Владимирович готов к сотрудничеству, администрация района будет нам помогать, приложит все усилия, чтобы воплотить ваши полезные проекты в жизнь. Также не могу не отметить сотрудников центра молодежной политики «Иволга», помощь которых просто неоценима в становлении молодежного совета. Молодежный совет (согласно Положению) создается для представительства интересов молодежи в органах власти муниципального образования, изучения проблем молодежи в районе, содействия в разработке нормативных и правовых актов в области защиты законных прав и интересов молодежи, подготовки рекомендаций по решению проблем молодежи в муниципальном районе.

Считаю, что молодежный совет – это команда активных молодых людей, которые вместе придумывают и воплощают полезные для района проекты, на практике учатся организаторскому делу и развивают важные компетенции и навыки, выступают волонтерами на крупных событиях, общаются и дружат Думаю, мы не будем ограничиваться этим списком, и со временем сможем расширить ряд решаемых задач.

- В совете вы работаете на неосвобождённой основе – это общественная нагрузка, которая занимает очень много времени и требует немало сил. А у вас ответственная работа и семья. Скажите честно, вы всё это делаете для карьеры?

- Интересный вопрос! Не думаю, что участие в молодежном совете может напрямую повлиять на мою карьеру. Хотя конечно, эта работа даст мне полезный опыт, который в дальнейшем пригодится в личностном развитии. И вот что еще хочу отметить - я бы не хотел называть работу в молодежном совете общественной нагрузкой. Ведь все, что мы делаем - это для людей, для нас самих, для наших детей, для нашего будущего. Кто если не мы?

-Кто сейчас входит в состав совета?

-В состав молодежного совета на данный момент входят пять человек: Павел Андреевич Макаров ( председатель), Ирина Александровна Карпова ( заместитель председателя), Александр Анатольевич Федюк ( секретарь), Денис Александрович Клементьев ( член молодежного совета), Валерия Денисовна Савина (член молодежного совета). Все эти люди вносят огромный вклад для организации работы совета.

Наша молодежь активно участвует в предложенных мероприятиях. Но, к сожалению, коронавирус вносит свои коррективы в план мероприятий. Поэтому на данный момент практически все мероприятия проходят в просторах интернета в онлайн формате. Мы надеемся, что и дальше молодые люди будут с удовольствием участвовать в мероприятиях. Так что думаю, на следующем собрании наши ряды значительно пополнятся.

-Что вы можете сказать о молодёжной активности в районе?

-У нас в районе очень много активных молодых людей. И наша задача сделать так чтобы молодежь услышали. Помочь им реализовать свои планы, решить проблемы, проявить себя. К сожалению гораздо меньше активных среди людей возрастом 25+ ( но думаем мы это поправим.)

-Какая польза от молодёжного совета обыкновенному городскому парню или девушке?

-Молодежный совет - это возможность для каждого молодого человека принимать непосредственное участие в развитии города и района, быть строителем своего будущего, возможность работать в команде и не оставаться один на один с проблемами.

-Какие планы и задачи у молодежного Совета на ближайший год?

-Планов и задач у нас очень много. Нельзя точно сказать, что все они решаться за год.

- Но из основных направлений можно выделить следующие: решение проблем трудоустройства молодых специалистов и установление конкурентных заработных плат в регионе, решение проблем с медициной, дальнейшее развитие культурных и досуговых мероприятий для молодежи, улучшение и развитие молодежной политики в области спорта и физической культуры, развитие активности среди молодежи, рассмотрение и решение проблем, озвученных, людьми, не состоящими в молодежном совете. Боюсь не остановиться. Что - то легко реализуемо, что - то нет. Но мы приложим максимум усилий к каждой возникшей проблеме и ни одну не оставим без своего внимания.

-Ну и чтобы в конец не утомить наших читателей, хотела бы Вам задать последний вопрос. Какими качествами надо обладать простому обывателю, что называется «типичному представителю современной молодежи», для того чтобы попасть в члены Молодежного совета? Есть ли какие возрастные ограничения? Кому больше отдаёте предпочтение - девочкам или мальчикам?

-Все члены молодежного совета обычные люди, от 14 до 40 лет, которые небезразлично относятся к нашей жизни и готовы проявлять активную гражданскую позицию. Если видите себя таким, то будем рады видеть вас в наших рядах. Рады всем! И девушкам и юношам.

Беседовала Окснана ЛЕБЕЛЬ.