15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Уважаемые воины-интернационалисты, ветераны боевых действий!

Уважаемые жители Тверской области!

15 февраля наша страна отдает дань уважения россиянам, исполнявшим свой воинский долг за пределами Отечества. В этот день 33 года назад завершился вывод советских войск из Афганистана.

Мы с глубочайшим уважением относимся ко всем, кто, защищая интересы нашего государства, тяжёлым ратным трудом доказал верность присяге, склоняем головы перед памятью погибших героев. Они навсегда останутся для нас образцом мужества, самоотверженности, патриотизма.

Сегодня воины-интернационалисты, ветераны боевых действий свято хранят традиции нерушимого братства, поддерживая друг друга и семьи погибших товарищей. Общественные организации, созданные воинами-афганцами и участниками других локальных конфликтов, активно участвуют в общественной жизни нашего региона, вносят существенный вклад в патриотическое воспитание молодого поколения.

Желаю всем ветеранам боевых действий и их семьям крепкого здоровья, успехов, мира и благополучия!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя.

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Уважаемые воины- интернационалисты

15 февраля 1989 года был завершен вывод советских войск из Афганистана. С тех пор эта дата отмечается, как День памяти воинов – интернационалистов.

Земной поклон Вам, Солдаты России, честно и до конца исполнившие свой долг! В этот день хочется выразить огромное уважение тем, кто, находясь в «горячих» точках», добросовестно исполнял свой гражданский долг и оставался верным присяге до конца. Самоотверженность, с которой наши парни принимали участие в урегулировании вооружённых конфликтов, доказали, что они достойны героизма отцов и дедов, победивших фашизм в годы Великой Отечественной войны.

От всей души желаем вам, вашим родным и близким счастья, удачи, здоровья и мирного неба над головой!

С уважением, депутат ЗС Тверской области А.В. Слепышев, глава Конаковкого района О.В. Лобановский, председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е. Щурин

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Уважаемые жители Конаковского района.

Дорогие земляки.

Поздравляю всех военнослужащих, принимавших участие в локальных конфликтах как на территории страны, так и за ее пределами, годовщиной окончательного вывода советских войск из Афганистана. С тех пор эту дату называли Днем воинов-интернационалистов.

Сейчас этот праздник называется День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Но от этого его суть не меняется. Для всех нас, военных людей, это был приказ. А приказы не обсуждаются, они выполняются. И от их выполнения зависит успех в решении поставленных задач.

От всего сердца хочу пожелать всем воинам-интернационалистам, ветеранам военной службы крепкого здоровья, счастья и успеха в жизни. И мы всегда будем помнить о тех, кто ушел, выполнив свой последний долг перед Родиной.

Юрий НЕГОВОРА,

военный комиссар г. Конаково и Конаковского района Тверской области.