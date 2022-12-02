ОНИ ВЫПОЛНЯЛИ ДОЛГ

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

В этом году мы отмечает 33 года с того самого момента, когда последняя колонна советской техники и последнее армейское подразделение ограниченного контингента советских войск покинуло Республику Афганистан, в которой на протяжении долгих 10 лет проходили военные действия. Эта страшная война принесла горе и боль во многие семьи.

25 декабря 1979 года первые советские подразделения были дислоцированы в Афганистане. Тогда об этом не писали газеты, и солдатам, проходившим службу в Афганистане, было запрещено сообщать родным, где они находятся и чем занимаются. Можно было только кратко сообщить: мы помогает братскому народу строить мирную жизнь...

И только в 1989 году, 15 февраля, территорию Афганистана окончательно покинули советские войска. Это был настоящий праздник для нашей страны. Сегодня эта дата отмечается, как День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Это не только «афганцы», хотя их больше всего. Статусом участника локальных конфликтах за пределами страны или на территории, ранее занимаемой СССР сегодня обладают более двухсот жителей Конаковского района. Это «горячие точки» позднего СССР в Средней Азии, это Чеченская кампания и нынешние боевые действия в Сирийской арабской республике. Ранее – Вьетнам, Алжир, Египет и многие другие места, где помогали советские военные специалисты. Воевали, потому что был приказ и погибали за Родину за тысячи километров от нее.

Утром во вторник, 15 февраля по традиции у конаковского военкомата соберутся воины-афганцы, участники чеченской контртеррористический операции и все те, кого долг перед Родиной позвал воевать в мирное для страны, время. На митинге будут ветераны и подрастающее поколение, которое никогда не видело войны. В этот день мы почтим минутой молчания память всех тех, кто погиб, исполняя свой интернациональный долг.

Кирилл НОВИКОВ.