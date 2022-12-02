КОНАКОВСКИЕ СЫРЫ - НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ

В Москве открылась ежегодная выставка «Продэкспо». В составе делегации Тверской области ОАО «Молоко», которое представляет на выставке 10 наименований Верещагинских сыров.

«Продэкспо» - крупнейшая международная выставка продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе и очень почетно, что продукция, произведенная в Конаковском районе, участвует в столь престижном мероприятии, одним словом, «Продэкспо» обязательно откроет профессионалам сыроделия новые горизонты и захватывающие возможности. Выставка продолжит работу по 11 февраля включительно.