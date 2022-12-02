НА "ЛЫЖНЮ РОССИИ"!

В прошлые выходные в конаковском бору в течение двух дней проходил муниципальный этап Всероссийской массовой гонки «Лыжня России». По традиции, у нас он называется «Конаковская лыжня».Соревнования были организованы отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района при поддержке ДЮСШ «Олимп» и отдела культуры, молодежи, физкультуры и спорта администрации г. Конаково.

В пятницу на снежной трассе среди сосен соревновались школьники и студенты, а в воскресенье - взрослые спортсмены, ветераны спорта и спортсмены с ограниченными возможностями. Общее число вышедших на старт за два дня не превысило ста человек. Из победителей и призеров во всех возрастных группах сформирована сборная команда лыжников Конаковского района, которая в Твери будет защищать честь нашего муниципалитета на областной «Лыжне России-2022», которая пройдет в микрорайоне Южный на трассе у гипермаркета «Декатлон». Численность команд от каждого из муниципальных образований в связи с эпидемиологической обстановкой ограничены пятьюдесятью спортсменами.

ДЕТИ...

В пятницу на снежную трассу вышли представители юного поколения: школьники и их педагоги. С приветственными словами к участникам соревнований обратились заместитель заведующего ОМПКиС администрации Конаковского района Екатерина Хорина, директор ДЮСШ «Олимп» Сергей Салдин, главный судья соревнований Наталья Муравьева.

Дистанции составили 500 метров для самых маленьких, 1 километр – для детей постарше, а для подростков - 2 километра. Все удачно стартовали и с разной степенью успешности, финишировали. После подведения итогов состоялась церемония награждения. Перечислим победителей и призеров соревнований. В возрастной группе 1-3 классы, среди мальчиков 1 место занял Мирон Сардин, 2. место – Миша Голубев, 3 место – Денис Мараев. Среди девочек 1 место заняла Диана Белашова, 2 место – Надя Булыга. В возрастной группе 4-5 классы среди мальчиков 1 место - у Толи Деменкова, 2 место - у Эдика Чернова, 3 место – у Дениса Жукова. Среди девочек 1 место у Ани Демиденко, 2 место у Маши Сардиной и 3 место - у Наташи Мартыновой. Среди учащихся 6-7 классов у мальчиков 1 место – Саша Отрашкевич, 2 место – Гордей Романов, 3 место - Саша Суша. У девочек 1 место заняла Лада Телегина.

Среди учащихся 8-9 классов у юношей первым к финишу пришел Петр Слюсарев, вторым стал Артем Тропынин и третьим – Евгений Сычев. Среди учащихся 10-11 классов первым стал Никита Тюренков, вторым - Шамшод Норов и третьим – Никита Назаркин. Среди девушек первое место заняла Влада Кошелева, второй пришла Дарья Школова. Также был проведен забег среди преподавателей физической культуры. В нем победила Наталия Поляница.

...И ВЗРОСЛЫЕ

В воскресенье примерно сорок спортсменов зарегистрировались на «Конаковскую лыжню» среди взрослых. На торжественном открытии соревнований успеха спортсменам пожелали заведующий отделом культуры, молодежи, физкультуры и спорта администрации г. Конаково Сергей Никишин и заместитель заведующего ОМПКиС администрации Конаковского района Екатерина Хорина. Про трассу рассказал главный судья соревнований Сергей Кулаков.

Для взрослых спортсменов дистанция была больше, и составила от 1 до 4 километров, в зависимости от пола и возраста участников. Тем не менее, каждый пришел к финишу и показал неплохие результаты, с которыми нестыдно заявиться и на областной этап «Лыжни России». Кто же стал победителями и призерами среди взрослых спортсменов?

В группе мужчин 18-30 лет первым стал Алексей Голубев, вторым – Илья Бровиков. В группе 21 год – 40 лет среди мужчин 1 место – Евгений Безруков, 3 место - Сергей Поглазов, 3 место – Дмитрий Константинов. Среди женщин 1 место – Эллина Сумаргина, 2 место – Юлия Бровикова и 3 место – Кристина Еремеева.

В группе 41 год - 50 лет среди мужчин первым стал Александр Окунев, вторым – Михаил Иванов, третьим – Михаил Морозов. Среди женщин 1 место - у Елены Козловой, 2 место - у Елены Лучкиной и 3 место - у Ольги Кондрашевой. В возрастной категории 51 год – 50 лет у мужчин с 1 по 3 места заняли соответственно Владимир Харламов, Андрей и Анатолий Сальникова. Среди женщин лучшей стала Светлана Еремина.

В возрастной группе 61 год - 70 лет среди мужчин 1 место - Николай Новиков, 2 место - Николай Костенко, 3 место – Сергей Куланов. Среди женщин 1масто - Элеонора Сурмач, 2 место – Татьяна Шиманаева. В возрасте старше 71 года соревновались мужчины. Первым стал Анатолий Афоненко, вторым – Геннадий Чадронцев. И среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья первое место у Анны Нечаевой.

На снимках:

участники «Конаковской лыжни – 2022».

Победительница забега Лада Телегина.

На трассе - дети и взрослые.