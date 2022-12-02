В Тверской области проходят мероприятия, посвящённые 150-летию со дня рождения народного художника РСФСР Витольда Бялыницкого-Бирули

12 февраля отмечается 150 лет со дня рождения народного художника РСФСР, академика живописи Витольда Бялыницкого-Бирули. Будучи уроженцем белорусской земли, он с 1911 года по 1957 год жил и работал в Удомельском районе Тверской области.

Витольд Бялыницкий-Бируля приобрёл участок земли на берегу озера Удомля и в 1913 году построил на нем дачу с поэтическим названием «Чайка», которая в первой половине ХХ века при жизни мастера была одним из заметных культурных центров России. Здесь художник создал большую часть своих лучших произведений, принесших ему известность, организовал первую художественную школу для крестьянских детей.

На дачу «Чайка» приезжали работать и отдыхать многие известные деятели науки, искусства, культуры, в том числе художники Н.П. Богданов-Бельский, С. Ю Жуковский, А.В. Моравов, И.Э. Грабарь, К.А. Коровин и другие.

В честь юбилейного события в Тверской области проходят различные мероприятия, посвящённые художнику.

Так, в Тверской области картинной галерее открыта выставка одного произведения Витольда Бялыницкого-Бирули «Зимний пейзаж». Картина была написана в 1912 году.

12 февраля в Центре культуры и искусства «Дача Чайка» в деревне Касково Удомельского городского округа проходят музейные чтения, для гостей подготовлена театральная программа. Завтра откроется выставка принт-копий произведений Витольда Бялыницкого-Бирули, 15 февраля – выставка фотографий из архива Могилёвского музея (Республика Беларусь).

Пресс-служба Правительства Тверской области