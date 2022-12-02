На совещании в Правительстве Тверской области обсудили вопросы развития транспортной инфраструктуры

11 февраля Губернатор Игорь Руденя провел традиционное еженедельное совещание по развитию транспортной системы Тверской области. Одной из тем стало внедрение новой модели пассажирских перевозок в Конаковском районе. Это будетшестая агломерациянаряду с Тверью и Калининским районом, Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациями, где жителей будут перевозитьавтобусы общественного транспорта под брендом«Транспорт Верхневолжья».

«С 3 марта «Транспорт Верхневолжья» начнет действовать в Конаковской агломерации. Сегодня рассмотрели вопросы организации маршрутов, создания остановочных павильонов. Видим высокие ожидания жителей по стабильной работе общественного транспорта, что особенно актуально в часы пик. Мы сохраняем все льготы для ветеранов и других категорий граждан. В Конаково также планируем внедрять новые модели автобусов. Кроме того, обсудили, как будет работать общественный транспорт между крупными агломерациями области», – прокомментировал итоги совещания журналистам Игорь Руденя.

В муниципалитете будут работать современные, комфортабельные и безопасные автобусы, оформленные в едином стиле и приспособленные для маломобильных граждан. Как и в других районах, где уже действует новая модель общественного транспорта, пассажирам Конаковского района будут доступны безналичная оплата, льготный проезд и другие преимущества системы.

Новая транспортная модель, инициированная Губернатором Тверской области Игорем Руденей, начала действовать в Твери и Калининском районе с 3 февраля 2020 года. Регион в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина одним из первых в стране приступил к комплексной модернизации пассажирского транспорта.

Еще одним значимым вопросом, который был рассмотрен на совещании, стало развитие транспортной инфраструктуры. Речь шла о создании современного надземного пешеходного перехода в районе железнодорожного вокзала в Твери. Проект реализуется совместно с компанией «РЖД».

Надземный пешеходный переход станет частью вокзального комплекса, который предусматривает сохранение действующего здания железнодорожного вокзала, его архитектуры и интерьеров. Прорабатывается вопрос проведения необходимых ремонтных мероприятий в помещениях, в том числе, по сохранению уникальной мозаики. Здание будет задействовано в системе транспортного обслуживания жителей и гостей Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области