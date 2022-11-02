В Тверской области утверждены границы 12 особо охраняемых природных территорий регионального значения площадью более 7,8 тыс. га

В Тверской области утверждено графическое описание месторасположения границ 12 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения. Решение принято на заседании Президиума регионального Правительства, которое 11 февраля провёл Губернатор Игорь Руденя.

Работа по утверждению границ ООПТ, их паспортов, а также создание новых таких территорий направлены на предупреждение и пресечение нарушений природоохранного законодательства в этих местах.

Это направление деятельности активизировано в Тверской области по поручению Губернатора Игоря Рудени.

На заседании Президиума утверждены границы памятников природы и природных заказников общей площадью более 7,8 тыс. га в Сандовском муниципальном округе, Спировском, Рамешковском и Максатихинском районах.

За большинством особо охраняемых природных территорий регионального значения закрепляются исторические названия. Пример тому

памятник природы «Софьины горы» в Сандовском муниципальном округе, границы которого были также утверждены на заседании,

С 1889 году в Сушигорицах жила и заведовала земской больницей Софья Кочурова, одна из первых женщин - врачей Тверской губернии. При ней появился обычай: приезжая к врачу пациенты привозили саженцы деревьев и сажали на склонах холмов. Впоследствии на этих холмах образовалась роща, а сами холмы получили название «Софьины горы».

Особо охраняемые природные территории имеют научное, природоохранное, эколого-просветительское и рекреационное значение.

На этих территориях запрещаются все виды деятельности, которые могут привести к загрязнению. Это складирование ядохимикатов, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов; сброс сточных вод, складирование твердых и жидких отходов, рубки леса, за исключением лесохозяйственных мероприятий.

Пресс-служба Правительства Тверской области