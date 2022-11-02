Почетный гражданин Тверской области, фронтовик Иван Евгеньевич Кладкевич ревакцинировался против коронавируса

Участник Ржевской битвы, Почетный гражданин Тверской области Иван Евгеньевич Кладкевич прошел ревакцинацию от коронавирусной инфекции. Прививку ветерану сделали двумя дозами препарата «Спутник» в вакцинальном центре по иммунизации населения против COVID-19 медицинского Центра им. В.П. Аваева.

«Первую прививку я перенес отменно, ничего не болело. И сейчас то же самое - ничего не почувствовал. Это как обычный укол. У меня в окружении вакцинировались многие. Я работаю в городском Совете ветеранов, там, например, все сделали прививку», – отметил Иван Евгеньевич.

Специалисты считают вакцинацию для людей старше 60 лет обязательной, поскольку они – в группе риска и чаще всех переносят тяжелое течение болезни. Нередки случаи, когда после выздоровления от коронавирусной инфекции представители старшего поколения попадают в больницы с осложнениями после болезни.

На данный момент в Верхневолжье прививку сделали 659 840 человек, среди которых 245 629 – представители старшего поколения. Охват прививочной кампанией жителей Тверской области старше 60 лет составляет более 74,4%. Медики рекомендуют людям старшего возраста вакцинироваться и ревакцинироваться двухкомпонентной вакциной Спутник V и напоминают – вакцинация позволяет значительно снизить риски тяжелого течения коронавируса у жителей всех возрастов.

Прививочные пункты Верхневолжья работают как в будни, так и в выходные дни. Без предварительной записи прививку в Твери можно сделать в ТЦ «РИО», на площади Гагарина; в Торговом парке №1, на Октябрьском проспекте; в ТЦ «Рубин», на проспекте Калинина, и ТЦ «Вавилон», в фитнес-клубе «Атлетик Джим».

В стационарных кабинетах вакцинация проводится как без записи, так и по предварительной записи. Записаться можно по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов, которые размещены по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Пресс-служба Правительства Тверской области