Студенты Торопецкого колледжа пройдут практику на высокотехнологичном предприятии компании «Феликс»

Мебельная фабрика компании «Феликс» в городе Торопце Тверской области примет для прохождения практики учащихся Торопецкого колледжа, которые получают образование в сфере поварского дела. Оплачиваемая производственная практика в фабричной столовой продлится до июня. Традиционно, многие из студентов колледжа после прохождения практики становятся сотрудниками компании.

«В регионе должна быть создана единая система профориентации, обучения и закрепления кадров. Для нас является приоритетом трудоустройство выпускников учебных заведений на территории Тверской области», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Между компанией «Феликс» и Торопецким колледжем заключен договор о социальном партнерстве, сотрудничество ведется уже в течение трех лет. За это время с работой фабрики познакомились более 40 студентов. Представители компании проводят в колледже открытые уроки, участвуют в круглых столах.

В прошлом году предприятие начало сотрудничать еще с одним учебным заведением – Западно-Двинским технологическим колледжем, его учащиеся проходили практику летом 2021 года.

Мебельная фабрика также активно проводит профориентационную работу, организованы экскурсии на производство для разных возрастов: начиная от первоклассников, которые могут увидеть, где работают их родители, до взрослых, которые хотели бы познакомиться с предприятием как с будущим местом работы.

«В работе наших предприятий на территории Тверской области мы делаем большой акцент на привлечение местных трудовых ресурсов. Мы охотно принимаем жителей Торопецкого и Жарковского районов, других районов Тверской области, обучаем их, предоставляя возможность повысить квалификацию, научиться работать на высокотехнологичном оборудовании», - отметил председатель Совета директоров компании Илья Кондратьев.

Пресс-служба Правительства Тверской области