Рисунок школьницы из Вышнего Волочка о «дороге жизни» стал одним из лучших на конкурсе в Совете Федерации

Работа ученицы 7 класса вышневолоцкой средней общеобразовательной школы № 7 Алины Нюхляковой представлена на выставке детского рисунка, посвященной 80-летию Дороги жизни через Ладожское озеро. Экспозиция открылась 10 февраля в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. «Героем» выставки стали легендарные «полуторки» – автомобили ГАЗ-АА, которые возили в блокадный Ленинград продовольствие и эвакуировали жителей.

В открытии выставки приняла участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Спикер верхней палаты парламента считает важным вовлекать детей, подростков, молодежь в творческие проекты, направленные на сохранение памяти о Великой Отечественной войне.

«Детские рисунки проникновенные и пронзительные, и в то же время высокого художественного уровня. Этот проект надо продолжать», – сказала Валентина Матвиенко и поддержала предложение показать выставку во всех регионах страны.

Включенный в экспозицию рисунок Анны Нюхляковой оказался в числе 20-ти лучших по итогам всероссийского конкурса, объявленного Совфедом в ноябре прошлого года. Всего на конкурс было представлено около 400 работ из 32 регионов России. Анна вдохновлялась воспоминаниями своей 95-летней двоюродной бабушки, которая в 13 лет была вывезена на той самой «полуторке» из блокадного Ленинграда по Дороге жизни. Символично, что в момент работы над рисунком Алине тоже было 13 лет.

Сенатор РФ от Тверской области, член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская, посетившая выставку, также отметила важность проведения подобных мероприятий.

«Проведение таких выставок дает нам возможность не только восхититься работами и талантом ребят, но и в очередной раз вспомнить эту страшную, но важнейшую часть нашей общей истории», – сказала Людмила Скаковская.

Алина Нюхляковаи другие победители конкурса получили от Совета Федерации памятные подарки.