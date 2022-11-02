На всех маршрутах новой транспортной модели в Конаковском районе будет действовать льготный абонемент

В марте 2022 года автобусы «Транспорта Верхневолжья» появятся в Конаковском районе Тверской области. На всех маршрутах новой транспортной модели также будет действовать льготный абонемент. Пассажиры льготной категории смогут безлимитно пользоваться общественным транспортом при помощи социальной карты жителя Тверской области (банковской карты МИР).

Получить социальную банковскую карту можно бесплатно в 6 дополнительных офисах ПАО Сбербанк в Конаковском районе. Карту выдадут в течение 10 рабочих дней с даты оформления заявления в офисе. Если у льготного пассажира уже есть банковская карта МИР, то её можно использовать для приобретения льготного абонемента и не оформлять новую банковскую карту.

Адреса дополнительных офисов ПАО Сбербанк, где можно получить социальную карту жителя Тверской области:

• Город Конаково, проспект Ленина, дом 28. Режим работы: Пн-Пт с 8:30 до 17:30, Сб с 9:00 до 14:00, Вс выходной.

• Конаковский район, поселок Новозавидовский, улица Транспортная, дом 1. Режим работы: Пн-Пт с 9:00 до 17:30, Сб, Вс выходной.

• Конаковский район, городское поселение поселок Радченко, пгт. Радченко, дом 55. Режим работы: Ср, Чт, Пт с 8:00 до 17:15, обед с 12:00 до 12:30, Пн, Вт, Сб, Вс выходной.

• Конаковский район, сельское поселение Завидово, деревня Мокшино, улица Парковая, дом 8. Режим работы: Пн выходной, Вт-Пт с 8:30 до 16:45, обед с 12:00 до 13:00, Сб с 8:30 до 14:15 без обеда. Вс выходной.

• Конаковский район, городское поселение поселок Редкино, пгт. Редкино, проспект Химиков, дом 3, помещение 2. Режим работы: Пн выходной, Вт-Пт с 8:30 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00, Сб с 8:30 до 15:30, обед с 13:00 до 14:00, Вс выходной.

• Конаковский район, поселок Изоплит, улица Пионерская, дом 3. Режим работы: Вт, Чт с 9:30 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00, Пт с 9:30 до 16:45, обед с 13:00 до 14:00, Пн, Ср, Сб, Вс выходной.

Далее социальную банковскую карту МИР необходимо зарегистрировать в любом филиале МФЦ.

Оплатить льготный абонемент можно любым доступным способом: в офисах Сбербанка или через банкомат, платежный терминал, личный онлайн-кабинет, мобильный банк, мобильное приложение «Волга». Для этого нужно выбрать в разделе «Платежи» «Транспорт Верхневолжья», указать номер социальной карты жителя Тверской области, которую пассажир использует для оплаты проезда в общественном транспорте, и приобрести абонемент на соответствующий месяц.

Оплата льготного абонемента производится в период с 5 числа месяца, предшествующего месяцу предоставления льготного проезда, до 5 числа месяца предоставления льготного проезда.

При проезде в общественном транспорте в Тверской области нужно прикладывать карту к валидатору два раза – при входе и выходе из транспортного средства.

На всех маршрутах новой транспортной модели в Тверской области действует льготный абонемент стоимостью 302 рубля.

Новая транспортная модель начала работать в Тверской области в феврале 2020 года. За два года автобусы «Транспорта Верхневолжья» перевезли более 149 млн пассажиров, из которых более 24 млн относятся к льготной категории, порядка 2 млн школьники.

В случае возникновения любых вопросов по работе новой транспортной модели пассажирских перевозок, жители могут обратиться на горячую линию «Транспорта Верхневолжья» по телефону 8-800-350-00-99.

Министерство транспорта Тверской области