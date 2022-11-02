Губернатор Игорь Руденя поздравил со столетием ветерана Великой Отечественной войны Анну Александровну Елагину

11 февраля столетие отмечает жительница Кимрского района, ветеран Великой Отечественной войны Анна Александровна Елагина. С юбилеем Анну Александровну поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Ваш доблестный труд в годы Великой Отечественной войны внес вклад в Победу над врагом, снискал Вам уважение земляков. Граждане нашей страны глубоко чтут подвиг поколения победителей. Ваш пример вдохновляет нас на свершения во имя Родины», – отметил Игорь Руденя.

В 15 лет Анна Александровна устроилась в Сельпо Осташковского района на должность бухгалтера-счетовода. Продолжила работать и во время Великой Отечественной войны. В послевоенное время сменила несколько мест работы по специальности. Перед выходом на пенсию трудилась на должности социального работника в Горицком сельском округе Кимрского района.

Анна Петровна награждена медалями «Ветеран труда», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».

Пресс-служба Правительства Тверской области