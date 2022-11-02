Участие в региональном этапе «Лыжни России – 2022» в Тверской области примут известные тверские спортсмены и тренеры

12 февраля в Твери пройдёт региональный этап традиционной Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Соревнования пройдут в микрорайоне Южный за спортивным магазином «Декатлон». Открытие состязаний состоится в 10.45. В 11.10 будет дан старт первому забегу. Первыми на дистанцию в 2,5 км выйдут юноши 2004 - 2007 годов рождения.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, «Лыжня России» из года в год привлекает в ряды любителей этого вида спорта новых сторонников. В забегах, в том числе, активно участвуют семьи Верхневолжья.

Предполагается, что почетными гостями регионального этапа «Лыжня России» станут мастер международного класса по легкой атлетике Ольга Иванова, по лыжным гонкам Ольга Михайлова, президент региональной общественной организации «Олимпийский совет Тверской области» Богдан Пищальников, двукратный серебряный призер Олимпийских игр по гребле и каноэ Виктор Денисов, заслуженные тренеры России по лыжным гонкам Ирина Непряева, Александр Смирнов.

В этом году традиционно состоятся забеги на 1 км, 2,5 км и 5 км для разных возрастных категорий, семейные старты, забег «Без галстуков». Организаторами запланировано проведение культурно-развлекательной и анимационной программ.

Спортсмены до 17 лет смогут принять участие в заездах при наличии медицинского заключения врача о допуске, лыжники от 18 лет и старше также должны иметь заключение о допуске или документ с личной подписью, подтверждающий персональную ответственность за свое здоровье.

Регистрация участников открыта с 8 по 11 февраля в магазине «Декатлон» по адресу: Октябрьский проспект, д. 109. Для тех, кто не успеет приехать заранее, зарегистрироваться можно будет в день соревнований - с 10.00. При себе необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, медицинское заключение врача о допуске к участию в соревнованиях, полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.

«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года. Тверская область впервые провела этап Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в 2005 году. В прошлом году тверской этап «Лыжни России» объединил более 4000 человек.

Лыжные гонки являются одним из самых популярных и массовых видов спорта в Тверской области. Большое внимание к ним привлекается благодаря успехам тверских спортсменов на международной арене. Так, заслуженный мастер спорта, одна из лидеров российской сборной Наталья Непряева завоевала серебро на 15-километровой гонке в женском скиатлоне (7,5 км + 7,5 км) на Зимней Олимпиаде в Пекине.

Планируется, что Наталья Непряева примет участие еще в нескольких забегах, которые состоятся 12,16 и 20 февраля.

Пресс-служба Правительства Тверской области