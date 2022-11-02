Жителей и гостей Твери приглашают на выставку «Арт-прорыв»

10 февраля в Тверском Городском музейно-выставочном центре состоялось открытие масштабной художественной выставки-продажи «Арт-Прорыв» творческого объединения «Перекрёсток». Посетить выставку жители региона смогут уже с 11 февраля.

В экспозиции представлены работы самых разных жанров и направлений – живопись, графика, витражи, батик, куклы, валяние, бижутерия – от более 60 авторов из Твери, Тверской области и Москвы.

Во время работы выставки организованы творческие встречи с художниками и мастер-классы.

«Арт-Прорыв» будет работать до 27 февраля. Вход свободный. Дополнительная информация – по телефону: 34-48-52.

При посещении выставки необходимо соблюдать масочный режим.

На территории Тверской области он был введен с 12 октября 2020 года. Жители и все находящиеся на территории Тверской области обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы или др.) при нахождении в общественном транспорте, в административно-деловых и торговых центрах, объектах розничной торговли, организациях культуры, медицинских учреждениях, зданиях, где работают мировые судьи.

Пресс-служба Правительства Тверской области