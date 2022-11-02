В Удомельском краеведческом музее открылась выставка «ДНК»

В Удомельском краеведческом музее открылась выставка живописи двух талантливых художников - мягкие и лиричные пейзажи представил Владимир Денисюк, классическую живопись - Олег Носов.

Владимир Денисюк учился в Калининском художественном училище имени А.Г. Венецианова. Сегодня является участником Тверского творческого объединения «Перекресток». Активно сотрудничает с галереей «Бернар» (Франция, Париж). Работы Владимира Денисюка находятся и в частных коллекциях в США, Китае, Мексике, Аргентине, Нидерландах.

Олег Носов работал главным художником на Калининском стекольном заводе, затем преподавал в Тверском областном художественном училище имени А.Г. Венецианова. Работы по стеклу Олега Носова представлялись на выставках разного уровня, а его произведения также находятся во многих частных коллекциях. Олег Носов - создатель портретной галереи врачей конца XIX - начала XX веков, чья жизнь и трудовая деятельность были связаны с удомельской землей.

Выставка «ДНК» («Денисюк. Носов. Картины») будет работать до 1 марта. Всего представлено 53 картины.

Пресс-служба Правительства Тверской области