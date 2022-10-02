По итогам 2021 года в Тверской области увеличен средний надой молока

В Тверской области в 2021 году по сравнению с 2020-ым увеличился средний надой молока от одной коровы в сельхоз организациях региона. По данным Тверьстата и регионального Минсельхоза, показатель равен 5 759 кг, рост составил 104,7% к 2020 году. Всего в прошлом году в хозяйствах всех категорий получено 206,4 тыс. тонн молока.

Такие результаты стали возможны, в том числе благодаря усилению государственной поддержки агропромышленного комплекса по поручению Губернатора Игоря Рудени. В 2021 году общая сумма господдержки составила свыше 1 млрд рублей.

«В ближайшие пять лет приоритетными направлениями будут молочное и мясное животноводство, растениеводство, особенно развитие льняного комплекса», – обозначил глава региона.

Напомним, по итогам 2021 года Тверская область перевыполнила целевой показатель по экспорту сельхоз товаров в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Регион экспортировал товаров в объеме116% к целевому показателю.

Основную часть регионального экспорта в АПК составляют товары пищевой и перерабатывающей промышленности, масложировой отрасли, мясная и молочная продукция.

В страны дальнего зарубежья экспортируется 32% продукции АПК тверского региона. Остальные 68% приходится на страны СНГ.

Больше всего Тверская область экспортирует в Беларусь, Камбоджу, Таиланд, Казахстан, Литву и другие страны. В 2021 году более чем в три раза увеличены объемы экспорта в Китай, Узбекистан и Литву.



Министерство сельского хозяйства,

пищевой и перерабатывающей промышленности

Тверской области