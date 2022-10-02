В Тверской области назвали победителей конкурса молодых дизайнеров 10 февраля на базе Тверского колледж им. А.Н. Коняева в Твери состоялось награждение победителей конкурса молодых дизайнеров «Упакуй красиво». Его провели филиал РГУ им. А.Н. Косыгина в Т

В Тверской области назвали победителей конкурса молодых дизайнеров



10 февраля на базе Тверского колледж им. А.Н. Коняева в Твери состоялось награждение победителей конкурса молодых дизайнеров «Упакуй красиво». Его провели филиал РГУ им. А.Н. Косыгина в Твери совместно с одним из крупнейших предприятий целлюлозно-бумажной промышленности страны «Каменская бумажно-картонная фабрика» из города Кувшиново.

Конкурс молодых дизайнеров – одно из направлений профподготовки будущих кадров. Цель конкурса – создание условий для профессионального, творческого и личностного развития студентов, реализующих себя в сфере конструирования, дизайна, маркетинга и экологической безопасности тары и упаковки.

В конкурсе приняли участие молодые дизайнеры, учащиеся и выпускники образовательных организаций в возрасте от 15 до 30 лет из школ и колледжей Твери и Тверской области.

В итоге первое место в номинации «Дебют» заняла студентка Тверского промышленно-экономического колледжа Александра Куликова. В номинации «Профи» победил учащийся Вышневолоцкого колледжа Максим Хренков. Ученица тверской школы №11 Алиса Волкова заняла первое место в номинации «Лучший школьный проект».

Среди обладателей второго и третьего мест в номинациях – студенты Тверского колледжа транспорта и сервиса, Тверского колледжа сервиса и туризма.

Сегодня также состоялась презентация концептуального проекта по организации средового пространства «Фабрика процессов», направленного на вовлечение руководителей и сотрудников в бережливое производство на предприятиях. Проект представили студенты 3-го курса филиала РГУ.

Кроме того, состоялось подписание соглашения о взаимодействии между Министерством образования Тверской области и филиалом РГУ им. А.Н. Косыгина. Оно подразумевает разработку дизайнерских и других решений при реализации мероприятий регионального проекта по модернизации школьной системы образования Верхневолжьяв 2022-2026 годах.

Пресс-служба Правительства Тверской области