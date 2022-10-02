В «Доме поэзии Андрея Дементьева» откроется выставка Народного художника РФ Людмилы Юга

12 февраля в 14:00 в «Доме поэзии Андрея Дементьева» состоится открытие художественной выставки Народного художника РФ Людмилы Юга, посвященная двум великим классикам – Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову.

Эпиграфом к экспозиции стали строки Андрея Дементьева:

«Как жаль, – им не случилось встретиться, —

Двум гениям, двум узникам судьбы.

А время, словно ветряная мельница,

Перемололо пересуд толпы.»

«Людмила Юга – один из самых востребованных и уважаемых мастеров в Тверской области. Самобытные, насыщенные глубоким смыслом работы художника получили заслуженное признание среди профессионалов и ценителей искусства», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В экспозиции будут представлены работы автора, которые рассказывают о жизни поэтов и их произведениях.

Выставку можно будет посетить с 12 февраля по 15 мартапо адресу: ул. Андрея Дементьева д.18. Дополнительная информация по телефону: (4822) 777-838 или 777-839.

Людмила Юга широко известна своей художественной, профессиональной и общественной деятельностью. Главным направлением в её творчестве является графика – рисунки и гравюры.

В 2018 году в Твери проходила выставка Людмилы Юга, посвященная 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской. В основу экспозиции легла серия иллюстраций к «Повести о Михаиле Ярославиче Тверском» и «Житию Анны Кашинской». Ранее художник уже иллюстрировала «Житие Нила Столобенского». Также в ее работах запечатлены знаковые места, связанные с духовной историей тверского края: Нило-Столобенская пустынь, исток Волги, Старицкий Успенский монастырь.

Людмила Георгиевна удостоена ряда наград. Это медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», медаль «Патриот России», Патриаршая грамота, медаль Патриарха в память 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года, золотая медаль ВТОО «Союз художников России», диплом Российской академии художеств и другие.





Пресс-служба Правительства Тверской области