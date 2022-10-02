В Тверской области подвели итоги регионального чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы»

В Тверской области подведены итоги VII регионального чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkillsRussia. Соревнования проходили в два этапа: c 23 по 26 ноября 2021 года и с 1 по 4 февраля 2022 года.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, чемпионат «Молодые профессионалы» – важное направление развития профессионального образования в Тверской области, популяризации рабочих профессий и других востребованных в экономике специальностей.

В этом году в региональном этапе приняли участие более 150 человек, экспертов и представителей предприятий и организаций Верхневолжья.

Соревнования проходили по 11 компетенциям на трех площадках – в средней школе деревни Мокшино, Тверском политехническом колледже и Тверском химико-технологическом колледже.

Помимо соревнований, участники прошли обучение в рамках деловой программы, практико-ориентированных семинаров и совещаний.

По итогам соревнований была разыграна 21 награда – 10 золотых, 4 серебряных, 7 бронзовых медалей.

Тверская область вошла в движение «Ворлдскиллс Россия» в 2016 году. Участие в первых соревнованиях приняли 19 студентов профессиональных образовательных организаций региона.

Победители региональных чемпионатов ежегодно принимают участие в Отборочных соревнованиях для участия в Финале Национального чемпионата и представляют Тверскую область на Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

В 2020 году Студенты Тверского политехнического колледжа Олег Ястребов и Западнодвинского технологического колледжа им. И.А. Ковалева Вячеслав Петров стали призерами финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы». Олег Ястребов завоевал серебряную медаль в компетенции «Цифровая метрология», Вячеслав Петров – бронзу в компетенции «Агрономия».

Пресс-служба Правительства Тверской области