Губернатор Игорь Руденя провел рабочую встречу, посвященную модернизации спортивных объектов Твери и Калининского района

Губернатор Игорь Руденя провел рабочую встречу в Правительстве Тверской области, на которой были рассмотрены планы по модернизации лыжной базы «Гришкино» и обустройству спортивной инфраструктуры парка Текстильщиков в Твери.

«Для Тверской области с нашими богатыми спортивными традициями, выдающимися победами на российской и международной арене очень важно сохранить и преумножить спортивный потенциал региона. Кроме того, необходимо обеспечить популяризацию ценностей здорового образа жизни – особенно в молодежной среде», – считает Игорь Руденя.

Лыжная база «Гришкино» расположена в 11 км от Твери и является популярным местом для занятий лыжным спортом, а также площадкой подготовки сборной команды Тверской области по лыжным гонкам. В рамках реконструкции предполагается преобразовать базу в полноценный спортивный кластер – обустроить лыжероллерную трассу протяженностью от 3,5 до 5 км с системами освещения и искусственного снегообразования, лыжный стадион и транспортную зону с парковкой.

Предполагается обеспечить регулярное транспортное сообщение между областной столицей и базой в рамках специального прямого маршрута «Транспорта Верхневолжья».

После реконструкции прогнозируется повысить уровень загруженности спортивного объекта с 49% до 90%, а также увеличить ежегодное число посещений лыжной базы до 124 тысяч человек.

Также на совещании обсуждался вопрос развития инфраструктуры парка Текстильщиков для занятий лыжным спортом. Предполагается устройство лыжероллерной трассы длиной 2 км, строительство модульной конструкции для хранения оборудования и инвентаря, возведение пункта проката и раздевалок.

На совещании Губернатор Игорь Руденя поручил проработать вопрос создания лыжероллерной трассы на территории Комсомольской рощи, а также предложить еще несколько вариантов создания таких объектов в Твери в других районах города.

Лыжные гонки являются одним из самых популярных и массовых видов спорта в Тверской области. Большое внимание к ним привлекается благодаря успехам тверских спортсменов на международной арене. Так, заслуженный мастер спорта, одна из лидеров российской сборной Наталья Непряева завоевала серебро на 15-километровой гонке в женском скиатлоне (7,5 км + 7,5 км) на Зимней Олимпиаде в Пекине.

Планируется, что Наталья Непряева примет участие еще в нескольких забегах, которые состоятся 12,16 и 20 февраля.

Пресс-служба Правительства Тверской области