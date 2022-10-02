В Тверской области в День памяти А.С. Пушкина проходят мероприятия, посвященные поэту

10 февраля, в День памяти Александра Сергеевича Пушкина, в Тверской области проходят различные мероприятия, посвящённые поэту. В этом году исполнилось 185 лет со дня смерти А.С.Пушкина.

Судьба Александра Сергеевича Пушкина тесно связана с тверской землей. Путешествуя между Петербургом и Москвой, он часто посещал Тверь, Торжок, Старицу, Берново. В Тверской губернии Александром Сергеевичем Пушкиным написано множество строк, ставших известными всему миру.

«Наш долг – хранить богатое духовное наследие и великую русскую культуру, которые объединяют народ, вызывают чувство гордости за нашу любимую Родину», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В Тверском областном Центре детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина открыта книжная выставка «Солнце русской поэзии», которая будет работать до 17 февраля.

«Открытый микрофон» по чтению стихов великого поэта организован для студентов Тверского художественного колледжа им. А.Г. Венецианова.

В музее А.С. Пушкина в Торжке в 14.00 состоится музейный урок «Скажи, есть память обо мне».

Дворец культуры «Пролетарка» организовал для школьников мультимедийную беседу и викторину «Здравствуй, Александр Сергеевич».

Кимрский театр драмы и комедии подготовил онлайн-мероприятие в социальной сети в группе ВКонтакте https://vk.com/theatre_kimry «Следы исчезнут поколений, но жив талант, бессмертен гений!».

Пресс-служба Правительства Тверской области