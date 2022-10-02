Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 10 февраля 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 1628 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 92 679 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 658 642 человека, в том числе за сутки – 1151 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 702 037, в том числе за последние сутки их проведено 10 117.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 122 744 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 472 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 43 595

Конаковский район 9892

Ржев 6758

Калининский район 5450

Вышневолоцкий городской округ 4593

Торжок 4295

Кимры 3586

Кашинский городской округ 2945

Бологовский район 2802

Бежецкий район 2764

Калязинский район 2529

Осташковский городской округ 2433

Старицкий район 2402

Лихославльский район 2276

Нелидовский городской округ 2014

Максатихинский район 1859

Западнодвинский муниципальный округ 1625

Торопецкий район 1558

Торжокский район 1420

Рамешковский район 1369

Весьегонский муниципальный округ 1365

Зубцовский район 1301

Оленинский муниципальный округ 1300

Кувшиновский район 1296

Андреапольский муниципальный округ 1062

Ржевский район 1009

Спировский район 996

Селижаровский муниципальный округ 995

Кесовогорский район 787

Краснохолмский муниципальный округ 802

ЗАТО Озёрный 736

Сонковский район 724

Кимрский район 713

Пеновский муниципальный округ 702

Сандовский муниципальный округ 577

Фировский район 574

Бельский район 558

Жарковский район 371

Молоковский район 352

Лесной муниципальный округ 325

Удомельский городской округ 34

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области