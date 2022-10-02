Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 10 февраля 2022 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 1628 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 92 679 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 658 642 человека, в том числе за сутки – 1151 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 702 037, в том числе за последние сутки их проведено 10 117.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 122 744 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 472 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 43 595
Конаковский район 9892
Ржев 6758
Калининский район 5450
Вышневолоцкий городской округ 4593
Торжок 4295
Кимры 3586
Кашинский городской округ 2945
Бологовский район 2802
Бежецкий район 2764
Калязинский район 2529
Осташковский городской округ 2433
Старицкий район 2402
Лихославльский район 2276
Нелидовский городской округ 2014
Максатихинский район 1859
Западнодвинский муниципальный округ 1625
Торопецкий район 1558
Торжокский район 1420
Рамешковский район 1369
Весьегонский муниципальный округ 1365
Зубцовский район 1301
Оленинский муниципальный округ 1300
Кувшиновский район 1296
Андреапольский муниципальный округ 1062
Ржевский район 1009
Спировский район 996
Селижаровский муниципальный округ 995
Кесовогорский район 787
Краснохолмский муниципальный округ 802
ЗАТО Озёрный 736
Сонковский район 724
Кимрский район 713
Пеновский муниципальный округ 702
Сандовский муниципальный округ 577
Фировский район 574
Бельский район 558
Жарковский район 371
Молоковский район 352
Лесной муниципальный округ 325
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области